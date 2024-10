Matthew McConaughey, pillado apoyando detrás de cámaras a su hijo de 16 años en su debut como actor

Matthew McConaughey, uno de los actores más icónicos de Hollywood, ha asumido un nuevo papel detrás de las cámaras: el de mentor y apoyo incondicional para su hijo Levi, de 16 años, quien está dando sus primeros pasos como actor en la adaptación cinematográfica de Way of the Warrior Kid, una película basada en el libro del ex Navy SEAL Jocko Willink.

Este proyecto de Apple y Skydance Media representa un emocionante debut para el joven McConaughey, quien ha contado con la guía y el respaldo constante de su padre, quien ya está acostumbrado a darle valiosos consejos a su hijo.

Durante el rodaje en Mission Beach, San Diego, Levi se ha enfrentado a una de las escenas más desafiantes, una toma en la que debía hacer dominadas, y los nervios se apoderaron de él. Como cualquier adolescente en una situación estresante, el joven ha buscado el apoyo de su padre. Matthew, quien no forma parte del reparto de la película, pero estaba presente para animar a su hijo. En un vídeo obtenido por TMZ, fotografiaron al actor de Interstellar calmando los nervios de Levi con un gesto afectuoso y palabras de aliento, demostrando una vez más su capacidad para conectar con su hijo en momentos cruciales​.

El debut de Levi en el cine no es un proyecto cualquiera. Way of the Warrior Kid es una historia profundamente inspiradora que sigue a un joven llamado Marc, quien lucha con el bullying, la falta de confianza y problemas académicos y físicos. La llegada de su tío Jake, un Navy SEAL interpretado por Chris Pratt, marca el inicio de un verano transformador, donde le enseña a encontrar su fuerza interior a través de entrenamientos y lecciones de vida. Levi interpreta un papel secundario en este reparto que también incluye a Linda Cardellini y Ava Torres.

Desde que se anunció su participación en septiembre de 2024, la atención sobre Levi ha crecido, no solo por su apellido famoso, sino también por la curiosidad de ver cómo este joven talento se desempeña en una industria en la que su padre ha dejado una huella imborrable. McConaughey ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de apoyar a sus hijos en cualquier carrera que elijan, y parece que Levi ha heredado el amor por la actuación de su padre.

Matthew McConaughey con su mujer Camila Alves y sus tres hijos: Levi McConaughey, Livingston McConaughey y Vida | Gtres

La relación entre Matthew y Levi en el set también refleja un vínculo familiar fuerte y solidario. Aunque McConaughey no está involucrado directamente en la producción, su presencia cercana, ayudando a su hijo a manejar los nervios y a mejorar en su actuación, es un claro ejemplo de cómo está dispuesto a guiar a su familia tanto en la vida como en sus carreras profesionales.