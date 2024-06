Matthew McConaughey explica por qué decidió abandonar Hollywood durante años: "Fue aterrador"

Matthew McConaughey ha logrado llegar al éxito en Hollywood y mantener los pies en la tierra gracias a la bonita familia que ha formado junto a Camila Alves. De hecho, siempre se muestra abierto a hablar sobre su vida con ellos o a compartir consejos de paternidad.

Se le ha visto en varias ocasiones incluso posar con sus hijos en eventossiendo un padre orgulloso. A sus 54 años presume de familia y también de haber podido realizar todo tipo de papeles, pero ahora ha confesado que eso no siempre fue así y que abandonó Hollywood dos años porque se vio encasillado en el arquetipo de protagonista de comedia romántica. Aunque se lo rifasen para ese tipo de papeles, como se puede ver en el vídeo de arriba, él no estaba conforme.

"Por lo general, hacía zig cuando sentía que Hollywood quería que hiciera zag", ha revelado a Interview en una entrevista junto a Glen Powell.

"Cuando tuve mis años de comedia romántica, había un límite de ancho de banda que podía darles, y algunas películas fueron éxitos sólidos para mí. Pero quería probar otras cosas. Por supuesto que no lo entendía, así que tuve que dejar Hollywood dos años", ha dicho Matthew sobre su sentimiento de incomprensión al ver que no se le ofrecía otra cosa. Al parecer, durante ese tiempo tuvo "largas conversaciones" sobre su carrera con su mujer Camila Alves McConaughey, que le apoyó en su decisión de retirarse un par de años.

Matthew McConaughey y su mujer Camila Alves | Cordon Press

"Tío, fue aterrador. Sinceramente pensé, 'he salido de Hollywood. Me he desviado de mi camino'. El camino en el que Hollywood dijo que me tenía que quedar, y entonces Hollywood fue como: 'bueno, que te f*llen, tío. Deberías haberte quedado en tu camino. Hasta la vista", confiesa.

"Los días son largos, la sensación es de insignificancia... Pero decidí que eso era lo que tenía que hacer, así que no iba a tirar del paracaídas y abandonar la misión en la que estaba. Pero fue aterrador porque no sabía si algún día iba a salir del desierto", ha contado el actor.

Tras dos años de retiro volvió con papeles en The Lincoln Lawyer, El lobo de Wall Street o The Dallas Buyers Club, incluso ganó un Oscar en 2014 por ello, pero su vuelta fue solo a nivel profesional. Su lugar de residencia está en Texas desde hace años porque buscaba algo de normalidad en su día a día y no los mil ojos que tiene la gente en Hollywood esperando ver un famoso: " En Texas puedes observar de forma honesta. Es difícil hacer eso en Hollywood porque todo el mundo es voyeur. En lugar de ir a algún lugar a comer, mucha gente de Hollywood va a ese lugar para ver quién va a comer".