Martin Freeman responde al revuelo por llevarse 31 años con Jenna Ortega y rodar estas escenas de sexo: "Es una pena"

Hace unos meses veía la luz Miller's Girl, una cinta protagonizada por Jenna Ortega (21) y Martin Freeman (52). La polémica no tardó en llegar por las escenas de sexo subidas de tono entre los personajes de Jenna y Martin, a la que se le otorgó la calificación para mayores de 18.

Los actores no se pronunciaron al respecto sobre todo el revuelo generado, principalmente por los 31 años que les separan, pero sí lo hizo la coordinadora de intimidad de la película. Ahora, Freeman ha querido referirse al tema en una entrevista que ha concedido recientemente.

El intérprete ha querido abordar toda la situación defendiendo la diferencia de edad y diciendo que esta cinta es "adulta y con matices", a pesar del malestar que causó en parte del público. Él ha explicado que no se trata de embellecer la relación entre su personaje y el de Jenna.

"No se trata de decir: '¿No es genial?' ", ha dicho el actor. Para luego matizar que las historias que tratan historias complicadas pueden verse contaminadas por asociación: "Y eso es una pena", ha dicho a The Sunday Times.

Martin Freeman y Jenna Ortega en Miller's Girl | Lionsgate

"¿Vamos a meternos con Liam Neeson por estar en una película sobre el Holocausto?", ha dicho refiriéndose a La Lista de Schindler para explicar su punto de vista sobre la situación.

Miller's Girl se estrenó en enero y fue escrita y dirigida por Jade Halley Bartlett. La trama en cuestión sigue a Cairo Sweet (Jenna Ortega), una estudiante de último año de secundaria que seduce a su profesor de escritura creativa, el Señor Miller (Martin Freeman), para un ensayo de admisión a la universidad.