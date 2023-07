La madre de Margot Robbie también pensó que su hija y Will Smith tenían una aventura: "Ten cuidado"

Margot Robbie es una de las actrices más conocidas de su generación y ahora ha terminado de consagrarse con su última película 'Barbie', un éxito sin precedentes.

La actriz de 33 años, a lo largo de su trayectoria profesional, ha conocido compañeros con los que ha mantenido una buena amistad. Es el caso de Will Smith.

Smith y Robbie se conocieron durante el rodaje de la película 'Focus' en el año 2015. Un relato cinematográfico que fue todo un éxito y que tiene anécdotas curiosas, como la audición de Margot, que "fue un desastre" porque perdió su maleta por el camino. Una vez que llegó al casting se presentó y Smith pensó "vaya, ella realmente no quiere este trabajo", como confesaba en una entrevista con Collider.

Sin embargo, Margot obtuvo el papel de coprotagonista junto a Will y fue la clave para que surgiera una amistad entre ellos. "No se puede crear química. O la tienes o no la tienes. Y cuando entró, fue realmente palpable", contó Smith.

Margot Robbie y Will Smith | Getty Images

Una situación que también sorprendió a la actriz de 'Barbie': "Era algo que ninguno de nosotros esperábamos realmente. Cuando entramos en la habitación nos llevamos muy bien y eso continuó durante todo el rodaje e hizo que la escena fuera emocionante", aseguró en una entrevista con The National Student. Después volvieron a coincidir en 'Escuadrón Suicida', donde también tuvieron una gran relación.

Sin embargo, tras la amistad cercana entre ambos actores y esa chispa en pantalla en 'Focus', surgieron rumores de que Robbie y Smith eran más que amigos. Por esta razón, la propia madre de Margot Robbie tuvo que preguntarle a su hija si realmente estaba sucediendo algo entre ellos, y Robbie aseguró que "no había intimidad" entre ellos.

Margot confesó que su madre llegó a advertirle preocupada: "Ten cuidado la próxima vez que vayáis a una fiesta", a lo que ella le respondió: "Mamá, ni siquiera estábamos en una fiesta, estábamos en el trabajo. No estábamos borrachos". A veces los rumores son el precio de la fama en Hollywood.