Lenny Kravitz habla del "amor" que siente por su ex Lisa Bonet, madre de Zoe Kravitz: "Nunca abandonará mi corazón"

La vida de Lisa Bonet ha estado marcada por dos relaciones muy importantes. Primero fue con Lenny Kravitz, padre de su hija Zoe, y después con Jason Momoa, del que se acaba de divorciar después de 16 años juntos y dos hijos en común, Lola Iolani y Nakoa-Wolf.

Ahora, Lenny Kravitz, quien está emocionado con el compromiso de Zoe Kravitz con Channing Tatum, ha querido sincerarse sobre cómo es su relación con Lisa Bonet, de la que se separó en el año 1993 tras casarse en 1987.

"El amor no te abandona, pero tiene que encontrar una nueva manera de canalizarse hacia una nueva vida. Queríamos hacer eso conscientemente. Costó tiempo, créanme, pero ella es una parte de mi vida que nunca abandonará mi corazón, mi alma ni mi espíritu. Soy lo que soy gracias a nuestra experiencia", explica a People sobre lo que supuso Lisa para él y lo que es en la actualidad.

Fue en un concierto de New Edition en 1985 cuando se conocieron. Ahí surgió el amor antes de que Lenny se convirtiera en la estrella musical que es hoy en día: "Me mudé con Lisa, traje mis instrumentos y cosas, pero de alguna manera olvidé mi peine. Nunca planeé tener miedo, pero después de unos meses mi cabello se estaba enredando. Lisa dijo: Déjalo así. Se ve bien", dice sobre el look que lo marcó.

"No estaba planeado, Oh, esto es sexy. Simplemente estaba viviendo y haciendo. Estaba casado con la mujer más bella del planeta, increíble por dentro y por fuera, y no le prestaba atención a eso. Estaba prestando atención a la música", se sincera.

Para terminar recordando con mucho cariño esa etapa: "Éramos toda una familia. Teníamos nuestro propio ritmo, expresión y moda. Era una época preciosa. El mundo que la mamá de Zoe y yo estábamos creando, nuestra familia, se trataba de paz, amor y espíritu".