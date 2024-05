Lenny Kravitz confiesa que practica el celibato y que lleva 9 años sin tener pareja: "Es algo espiritual"

La vida de Lenny Kravitz no ha sido del todo sencilla. Durante su matrimonio con Lisa Bonet el cantante comenzó a actuar de una forma de la que siempre se ha mostrado arrepentido, llegando a ser infiel a su mujer. En 1993 su matrimonio finalizó y entonces para él comenzó un período en su vida diferente.

Si bien hace poco se le ha visto feliz en su 60 cumpleaños montando una fiesta por todo lo alto con sus seres más queridos, el cantante ha contado ahora en una entrevista que le ha costado mucho llegar a este punto de estabilidad a nivel personal y en parte está así gracias a que practica el celibato.

Kravitz lleva sin tener una relación seria desde hace 9 años y, aunque en otras ocasiones había hablado sobre este tema y que le estaba resultando complicado, parece que estos últimos años lo ha cumplido y se ha acostumbrado a ello.

"Sí. Es algo espiritual", ha dicho a The Guardian cuando se le ha preguntado si iba a continuar con el celibato. Tras esto, el entrevistador le ha dicho si le gustaría volver a enamorarse, pero él no tiene claro si le iría bien.

Lisa Bonet y Lenny Kravitz | Getty

"Me he vuelto muy firme en mis costumbres, en mi forma de vivir", ha contestado. Lenny ha contado que ha luchado contra la "maldición" de infidelidad que le impuso su padre Sy Kravitz. Cuando descubrió que su padre engañaba a su madre, Sy se encargó de decirle a su hijo que él terminaría haciendo lo mismo y así fue en su matrimonio con Bonet.

"Él tuvo razón. Después del matrimonio me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que no era. No me gustó. No quería ser ese tipo. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Asumiendo la responsabilidad con disciplina. No dejando que mis propios deseos se apoderasen de mí".

Sin duda, el músico parece tener más claro que nunca su camino y se encuentra en un buen momento personal y profesional, ya que acaba de lanzar su nuevo álbum Blue Electric Light.