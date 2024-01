Kevin Hart critica el ambiente de los Oscar y asegura que nunca los presentaría: "No son buenos para los cómicos"

Quedan menos de dos meses para que los grandes protagonistas del mundo del cine del último año se den cita en la 96 edición de los Oscar. Jimmy Kimmel será el presentador de la gala por cuarta vez en su carrera.

Una celebración que la Academia busca "revitalizar", cambiando su horario en busca de más audiencia, a la baja en los últimos años a pesar de momentazos históricos como el bofetón de Will Smith a Chris Rock en 2022.

Ha quedado patente que la fórmula de tener a varios rostros conocidos como co-presentadores no ha funcionado del todo, mirándose con lupa más que nunca sus intervenciones. De hecho, el último conductor de los Globo de Oro, Jo Koy, ha recibido un aluvión de críticas por sus monólogos.

Sobre esto se ha pronunciado Kevin Hart a Sky News, asegurando que nunca sería el anfitrión de los Oscar: "Estos curros no son buenos para los cómicos. No doy ninguna oportunidad a los Oscar, ni a los Globos de Oro ni a nada más. Esos ya no son ambientes amistosos para la comedia".

Kevin Hart | Getty

"Creo que lo hicieron bien un año en el que era como si un grupo de personalidades actuaran como anfitriones y eso es algo bueno. Es algo colaborativo, diferentes personas son responsables del acto uno, el acto dos, el acto tres, pero ya sabes, los días en que era una sala para un cómico se acabaron", expuso, gustándole la idea de los multipresentadores.

Estatuillas de los Oscar | Getty

Hart iba a ser el presentador de los Oscar en 2019, pero renunció después de que salieran a la luz unos mensajes ofensivos en redes sociales calificados de homófobos.

"Ya no es el trabajo de antaño. Es demasiada presión para un cómico y sobre qué son chistes y no chistes. Entonces es difícil", admitió.