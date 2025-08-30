Emma Stone reconoce creer en la vida alienígena: "¿Cómo sabéis que no soy una extraterrestre?"

Emma Stone brilla en la brutal Bugonia, de Yorgos Lanthimos, que compite por el León de Oro en Venecia y que juega con la idea de si existen los extraterrestres, algo en lo que la actriz fue muy clara: "Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres".

Entre risas, la actriz aseguró en la rueda de prensa de presentación del filme que se enamoró "locamente" del programa Cosmos y de la filosofía de su creador, Carl Sagan, una de sus personas favoritas del mundo.

"Él creía profundamente que la idea de que estemos solos en este vasto universo en expansión es bastante narcisista", afirmó la actriz, aunque también precisó que eso no quiere decir que alguna inteligencia superior nos esté observando, que era la pregunta que se le había formulado.

En Bugonia, que es un remake del filme surcoreano Save the green planet! (2003), de Jang Joon-Hwan, la actriz es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía -al que interpreta Jesse Plemons- que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia.

Emma Stone con el pelo rapado al cero para Bugonia de Yorgo Lanthimos | Universal

La película va más allá del lado extraterrestre, es una historia que refleja el mundo actual y reflexiona sobre lo poco que sabemos de los demás en una sociedad dominada por las redes sociales y en la que es difícil discernir lo que es real de lo que no lo es.

"Estamos en una época en la que es difícil saber con quien te relacionas", dijo Stone, que se puso como ejemplo al señalar que "la persona que viene aquí y la persona que está con mi familia y amigos son diferentes".

"¿Cómo sabéis que yo no soy una extraterrestre?", afirmó divertida a los periodistas. Con ese concepto es con el que juega la película, el no conocer realmente a las personas que tienes alrededor y a las que detentan el poder.

Emma Stone en el Festival de Venecia | Reuters

Con Bugonia, Lanthimos tratará de conseguir su segundo León de Oro tras el recibido en 2023 por Pobres criaturas, filme en el que también trabajó con Emma Stone, que se ha convertido en el rostro más habitual de su cine.

"Me encanta el material que Yorgos me propone, la historia y los compañeros. Todos los que estamos aquí hemos trabajado muchas veces con él (…) tienes esa sensación de que es un ambiente seguro que te permite explorar porque sabes que esta gente es tu familia, ya sé que se dice muchas veces, pero es así", señaló Stone.

Para ella, todo lo que ha hecho en su vida profesional ha sido para poder trabajar en este tipo de proyectos. "Es un sueño, esta historia refleja nuestro mundo, nuestra época, es fascinante, emocionante, divertida, perturbadora...".