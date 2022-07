Kate Moss se convirtió en los 90 en una de las supermodelos más famosas, y a muy temprana edad. Junto a otras personalidades de la época como Naomi Campbell o Claudia Shiffer, conformó una generación que inspiró e influenció a muchas personas en todo el mundo.

Aunque últimamente haya vuelto a la palestra por la relación que tuvo en su día con Johnny Depp, y por todo lo que se le ha mencionado a ella también en el juicio con Amber Heard, sigue siendo principalmente conocida por su carrera como modelo.

Una carrera que ha recordado en una entrevista para BBC Radio, donde echa la vista atrás para hablar de todo lo que supuso empezar como modelo a os 14 años, protagonizando importantes portadas desde entonces. Ha hablado de las inseguridades que tenía entonces, pero también de las desagradables situaciones que le hicieron pasar.

Ha recordado especialmente una sesión con un fotógrafo para una revista de ropa interior: "Me dijo que me quitara mi top. Me lo quité y yo me sentía avergonzada por mi cuerpo. Después dijo 'Quítate el sujetador' y ahí ya salí corriendo porque supe ver que algo estaba mal".

Kate Moss | Gtres

Cuenta también que desde entonces ha desarrollado un instinto y sabe ver desde lejos cuando hay situaciones así, como la que vivió con su amiga, la fotógrafa Corinne Day, para la portada de The Face: "Lloré mucho. No quería quitarme mi top, y ella me dijo que si no lo hacía no me conseguiría una sesión para Elle, y yo seguía llorando por ello".

"Fue algo doloroso, porque ella era mi mejor amiga y yo la quería mucho, pero es una persona con la que es difícil trabajar. Las fotos son increíbles; ella tuvo lo que quería y yo sufrí por ello, pero al final me benefició a mí también, cambiando mi carrera", ha comentado sobre aquella otra experiencia.

Con los años, mostrar su cuerpo y posar se volvió algo más recurrente a lo que se acostumbró, como ha contado en la entrevista, pero nunca normalizó del todo esas situaciones, como ha recordado sobre una sesión de fotos para Calvin Klein con Mark Wahlberg. Ha contado que en esa ocasión, para posar en topless tomó Valium antes de la sesión. Sobre Walhberg añade: "Era muy machote, iba con todo un séquito y todo iba sobre él".

Admite que aquella fue una situación en la que se sintió cosificada: "Completa y absolutamente. Y además vulnerable y con miedo, creo que jugaron con eso. Yo era joven e inocente, y a Calvin eso le encantaba".

