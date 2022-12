Kate Hudson responde muy sincera ante la polémica de los 'Nepo Babies' tras ser señalada

Kate Hudson conocía la fama internacional en 2003 con su película estrella 'Cómo perder a un chico en 10 días', desde entonces, la actriz se ha convertido en todo un icono de las rom-coms de los 2000 con producciones como 'La novia de mi mejor amigo' de 2008 o 'Guerra de novias', junto a la gran Anne Hathaway.

Es innegable que Hudson tiene un gran recorrido profesional a sus espaldas y no está en sus planes dejar de lado la interpretación y es que la estrella termina el año de la mejor forma con la nueva superproducción 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' que se acaba de estrenar en Netflix.

La cinta está siendo todo un éxito y ya se encuentra en el top 1 de películas más populares de España. Hace unos días, como puedes ver en el video de arriba, tuvimos la suerte de entrevistar a Hudson junto a Daniel Craig, quienes nos revelaron detalles muy curiosos sobre el rodaje.

Entrevista Daniel Craig y Kate Hudson | Isabel S. Samaniego

Y es que si algo caracteriza a Hudson es su espontaneidad y su naturalidad, la actriz nunca se corta en hablar o en dar su opinión incluso sobre temas bastante controvertidos. Ahora, no ha sido diferente y la intérprete ha querido hacer saber su opinión acerca del polémico artículo publicado por la revista 'New York Magazine' sobre los famosos "Nepo Babies", en el que ha sido mencionada.

Los Nepo Babies son personas que se aprovechan de la fama o de la posición de privilegio de su núcleo familiar. Para entendernos, el concepto Nepo Baby es el típico: "es famoso porque es hijo/hermano/sobrino de...", sin tener en cuenta el talento propio de esa persona, simplemente es famoso gracias a ese familiar, no por su trabajo.

En una entrevista para 'The Independent' ha dejado claro cuál es su opinión respecto al debate: "No me importa de dónde vienes o cuál es tu relación con el negocio; si trabajas duro y lo petas, no importa".

Después de que la actriz fuera añadida en la lista del polémico artículo por ser hija de la ganadora al Oscar, Goldie Hawn, ha hablado muy sincera: "Realmente no me importa. Miro a mis hijos y somos una familia que cuenta historias. Definitivamente está en nuestra sangre. La gente puede llamarlo como quiera, pero no va a cambiarlo".

Además, la intérprete ha admitido que piensa que este fenómeno se aprecia con mayor cantidad en otras industrias: "Lo veo en otros negocios mucho más de lo que lo veo en Hollywood, tal vez en el la moda por ejemplo".

"A veces he estado en reuniones de negocios en las que digo: 'Espera, ¿de quién es este hijo?' Como, '¡Esta persona no sabe nada!'", termina admitiendo la actriz.