Johnny Depp, "devastado" tras la muerte de su mayor apoyo, el guitarrista Jeff Beck: "Estuvo junto a su cama"

El músico británico Jeff Beck, considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, ha muerto este martes 10 de enero a los 78 años, según ha informado su familia en un comunicado.

"Compartimos con gran y profunda tristeza la noticia de la muerte de Jeff Beck. Tras haber contraído repentinamente meningitis bacteriana, falleció en paz ayer", decía la familia quien pedía privacidad para procesar la pérdida.

La muerte de Jeff Beck ha dejado un hueco muy grande dentro del mundo del rock y uno de los más afectados es el actor Johnny Depp a quien estaba muy unido. El guitarrista fue uno de los apoyos más fuertes con los que el actor contó durante y tras el juicio de Depp contra Amber Heard, en el vídeo de arriba puedes ver el acuerdo que la actriz ha llegado tras perder el juicio.

Imagen de Jeff Beck en uno de sus conciertos | EFE

"Tenían una amistad muy estrecha, eran extremadamente cercanos, y él se acercó aún más durante el verano pasado cuando estaban de gira juntos", afirma una fuente a 'People'. "La enfermedad apareció muy rápido y todo se deterioró rápidamente en las últimas dos semanas".

Según menciona el medio Depp "estaba junto a la cama de Jeff" junto con "algunas otras estrellas de rock" antes de que Beck muriera. "Johnny todavía está procesando esta noticia. Está devastado", añade.

Johnny Depp y Jeff Beck | Gtres

En el verano de 2022 Depp y becak sacaron un disco junto llamado '18', estuvieron de gira y lanzaron un videoclip de la canción 'This Is a Song for Miss Hedy Lamarr': "Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los grandes de verdad y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano", decía en un comunicado Johnny entonces.