John Travolta, roto de dolor por la muerte de Kristie Alley: "Una de mis relaciones más especiales"

Kristie Alley ha muerto este 5 de diciembre a los 71 años a consecuencia de un cáncer, tal y como han revelado sus dos hijos en un comunicado que han publicado en sus redes sociales.

"A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo...", empezaba diciendo el comunicado. "Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto".

"Estuvo rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su inagotable alegría de vivir y de las aventuras que le esperaban. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble", decían sobre sus últimos momentos.

"Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su atención. El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían comparación y nos deja inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo", recuerdan sobre la actriz.

Para terminar pidiendo: "Le agradecemos su amor y oraciones y le pedimos que respete nuestra privacidad en este momento difícil. Siempre con amor".

La noticia ha conmocionado al mundo entero ya que no se sabía que la actriz ganadora de un Emmy y un Globo de Oro por 'Cheers' estaba enferma. Así, tras saber su muerte muchos son los mensajes que han aparecido en las redes sociales para rendirle homenaje.

Uno de los más destacados ha sido el de John Travolta quien en 1989 protagonizaría junto con Kristie una de sus películas más taquilleras, 'Mira quién habla'. Tras este éxito hicieron dos secuelas más, 'Mira quién habla también' en 1990 y 'Mira quién habla ahora' en 1993.

Kristie Alley y John Travolta en ''Mira quién habla también'' | Cordon Press

Ambos actores crearon una bonita relación de amistad durante el tiempo que trabajaron juntos. Por ello, John Travolta ha dicho en su mensaje de despedida: "Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver".

Además, también publicó en sus historias de Instagram un vídeo de ellos bailando.

Hollywood despide a Kristie Alley tras su muerte

Además, muchos otros rostros conocidos han querido despedirse de Kristie Alley a través de sus redes sociales. Así, su exmarido, el actor Parker Stevenson ha escrito: "Querida Kristie. Estoy muy agradecido por nuestros años juntos y por los dos hijos increíblemente hermosos y ahora los nietos que tenemos. Se te extrañará. Con amor, Parker".

La actriz Jamie Lee Curtis ha comentado: "Acabo de escuchar la triste noticia de que Kirstie Alley ha muerto. Fue un gran complemento cómico en 'Scream Queens' y una hermosa mamá oso en su vida real. Me ayudó a comprar mamelucos para mi familia ese año para Navidad. Acordamos estar en desacuerdo sobre algunas cosas, pero teníamos un respeto mutuo y una conexión. Tristes noticias".

El actor de 'Crepúsculo' Taylor Lautner escribe: "Un honor trabajar contigo y conocerte, Kirstie. RIP".

Mario López comenta junto a una foto bailando: "Siempre recordaré nuestros bailes y tus lémures... #GodBless #RIP".

Maria Shriver se despide con estas palabras: "Conocí a Kirstie durante varias décadas y la entrevisté muchas veces. Esta es una noticia tan desgarradora que tenía mucha más vida por vivir. Tenía un corazón bondadoso y un gran espíritu, amaba a su familia y amaba la vida. Que descanse en paz".

Mientras que Steve Guttenberg, con quien protagonizó 'Dos por el precio de una' le manda este mensaje: "Kirstie me recibió en su casa con un sándwich de atún en mi pan favorito. 'Steve, sé todo sobre ti y tu amor por el pan de centeno. Come un poco de atún'. Estábamos ensayando 'It Takes Two', y todos los días me asombraba con su generosidad de lo tangible y con su alma. El mundo está más vacío sin Kirstie".

