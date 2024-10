Joaquin Phoenix iba a ser el Joker de Heath Ledger en El caballero oscuro pero "no estaba listo en ese momento"

Joaquin Phoenix es uno de los pocos actores que ha interpretado al que es considerado para muchos el villano más icónico del universo de superhéroes, el Joker, personaje que le valió un Oscar en 2019 gracias a su enfoque único y perturbador del archienemigo de Batman. Sin embargo, en su reciente regreso al papel en Joker: Folie à Deux, la recepción no ha sido tan entusiasta, siendo una de las películas más criticadas del año.

Sorprendentemente, Phoenix podría haber encarnado al icónico villano mucho antes, ya que estuvo en conversaciones con Christopher Nolan para hacerlo en El caballero oscuro. Recientemente, Phoenix ha reflexionado sobre esta oportunidad en el podcast Tetragrammaton de Rick Rubin, donde ha revelado las razones que lo llevaron a no aceptar el papel.

"Eso no... no iba a suceder por varias razones. No estaba listo en ese momento. Esa es una de esas cosas", ha comentado Phoenix sobre su estado en aquel momento. "¿Por qué no estoy haciendo este proyecto? ¿Qué me impide hacerlo? Bueno, no se trata de mí, hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo que es como, no puedo imaginar cómo sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película", ha relatado el actor.

Heath Ledger en 'El caballero oscuro' | Warner Bros.

Phoenix, además, ha expresado dudas sobre el interés de Nolan en él para el papel, y ha explicado: "No sé si Christopher Nolan vino a decirme, 'definitivamente eres la persona indicada'. No puedo recordar el contexto de cómo nos conocimos. Pero sé que nos conocimos, y yo sentí que no debía hacer esto. Pero tal vez él también dijo, 'no eres el indicado'".

Tras esa reunión con Nolan, pasarían años hasta que Phoenix asumiera el desafío del Joker en una producción más introspectiva y alejada de las expectativas convencionales de las películas de superhéroes.

Joaquin Phoenix en 'Joker' | Warner Bros.

Como ha recordado en la entrevista, para él trabajar en Joker era trabajar "una gran película" debido a que venía de trabajar en proyectos más independientes con poco presupuesto a sus espaldas como The Master o Her. Pese a ello, el actor ha revelado que para el director, Todd Phillips, era concebida como un proyecto más pequeño.

La historia de cómo Joaquin Phoenix casi se convirtió en el Joker mucho antes nos recuerda que, en ocasiones, el momento adecuado lo es todo. Para los amantes del cine, que Phoenix no obtuviera el papel en aquel momento fue lo mejor que pudo suceder, ya que permitió ver a Heath Ledger en una de las interpretaciones más memorables del siglo.