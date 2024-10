Pretendían arrasar y se estrellaron: Joker 2 y otros grandes fracasos de taquilla recientes

Si alguien nos hubiese dicho a principios de año que Joker 2: Folie à Deux iba a ser uno de los mayores fracasos de taquilla de 2024, probablemente no le habríamos creído. La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix, que incorporaba además a Lady Gaga, partía como caballo ganador: la película anterior sobre el villano de Batman había sido un bombazo, recaudando más de mil millones de dólares (fue la sexta película de 2019 con mejor resultado).

Sin embargo, esta segunda entrega no solo no ha cumplido expectativas sino que ha sobrepasado los pronósticos más catastrofistas: primero fue vilipendiada por la crítica y luego ha mordido el polvo en taquilla, recaudando 135 millones de dólares en todo el mundo y quedándose lejos de recuperar lo invertido. Se estima que Warner Bros. ha perdido entre 125 y 200 millones de dólares.

No es, eso sí, el único desastre de taquilla reciente. Echamos un vistazo a los últimos años y recordamos otras cintas que, como Joker 2, prometían pero también se la pegaron fuerte en las salas de cine.

The Marvels

Si el universo cinematográfico de Marvel no pasa por su mejor momento no es por una única película que haya fracasado sino por un conjunto de propuestas que no han terminado de calar. Una de ellas fue The Marvels, con la que La Casa de las Ideas acabó perdiendo alrededor de 237 millones de dólares. La película apenas recaudó 206 millones globalmente, muy por debajo de sus costes de producción y marketing, que rondaron los $455 millones.

The Flash

Que The Flash terminase estrenándose después de todas las polémicas de Ezra Miller ya fue un milagro, pero DC no consiguió otro con el resultado de taquilla y acabó aceptando que el universo cinematográfico que quería lanzar nunca terminaba de cuajar. Esta esperada cinta tuvo una inversión de 405 millones de dólares y solo recaudó 271 millones.

Wish

Disney tampoco se libra del fracaso. A pesar de ser promocionada como parte del centenario de la compañía, esta descafeinada película animada resultó un gran fracaso: con un presupuesto estimado en $362 millones, apenas recaudó $253 millones, resultando en pérdidas de $131 millones. Esto refleja una crisis en Disney, a la que le cuesta encontrar nuevas marcas mientras no paran de producir secuelas y live-actions de los clásicos como churros.

Beau tiene miedo

Otra gran apuesta del año pasado, en este caso de A24, fue la cinta Beau tiene miedo, curiosamente también con Joaquin Phoenix como cabeza de cartel. A pesar de ser muy esperada por los fanáticos del cine de de terror, la propuesta autoral de Ari Aster no logró atraer al público hasta las salas: con un presupuesto de 35 millones, recaudó solo 8,3 millones.

Borderlands

Eli Roth se ha apuntado uno de los mayores fracasos de taquilla de 2024 con Borderlands, adaptación del videojuego homónimo de acción y ciencia ficción que ha anotado una pérdida estimada de 198 millones de dólares. Aunque las previsiones ya avisaban del posible desastre, era difícil adivinar que la cinta sería ignorada tan fuertemente por el público de fuera de Estados Unidos.

​

Fly me to the moon

Otro desastre de taquilla de este año lo han protagonizado Scarlett Johansson y Channing Tatum con su comedia romántica Fly me to the moon. El dúo interpretaba aquí a un ejecutivo de la NASA y una experta en marketing que trabajan en torno a la misión del Apolo 11, pero ni el carisma de los dos actores ni la premisa movieron al público. Resultado: 179 millones de pérdidas para una película que tenía 100 millones de presupuesto y recaudó poco más de 20.

Furiosa: A Mad Max Saga

Si antes hablábamos de cómo Joker 2 ha mordido el polvo después del éxito de Joker, ahora vamos con otra película que pretendía explotar una franquicia de éxito y se quedó con las ganas. Furiosa, precuela de Mad Max: Furia en la carretera basada en el personaje de Charlize Theron pero con Anya Taylor-Joy tomando el papel, sí que mordió el polvo de todo un desierto. Sus pérdidas se calcula que fueron de 164 millones de dólares.