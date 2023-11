Las burlas a Zac Efron en su último rodaje donde le cantaban High School Musical: "Fue como una fiesta de instituto"

Zac Efron y Jeremy Allen White están entre los protagonistas de la nueva "thirst trap" de Hollywood, The Iron Claw.

El film también cuenta con Stanley Simons y Harris Dickinson y al parecer tuvieron un gran ambiente en el rodaje.

Tanto es así que durante una charla en la Academia de Cine en Beverly Hills Zac Efron ha contado que también hubo momento para meterse unos con otros. Y concretamente que a Simons le encantaba reírse de él "cantando canciones de High School Musical".

El papel que descubrió a Zac Efron está lleno de momentos musicales en su trilogía y sus co-stars no pudieron resistirse a su banda sonora.

"¡Maldita sea, Stanley! Sí que lo recuerdo como uno de los días más divertidos que tuvimos de rodaje", confiesa también Efron.

"Grabar una fiesta en casa puede ir o muy bien o muy mal. Hay mucha gente y todos apretujados en una habitación durante días, puede ser desalentador. Pero esta fue como algo eléctrico. Se sentía como una fiesta de instituto de una forma muy guay. Fue realmente especial", añade.

Escena de The Iron Claw | Cordon Press

Stanley también da su versión y reconoce que "le cantaba a Zac Breaking Free mientras hacíamos mi escena musical. Definitivamente eso fue una experiencia de vida que nunca olvidaré", asegura el actor.

"Y mientras cantaba la canción, él se ponía en plan, 'oh, no estás llegando, no estás llegando a la nota'. Así que yo lo volvía a hacer. ¡Y creo que hice un buen trabajo!", añade bromista.

Parece que el set de The Iron Claw se volvió muy Disney-friendly en esos días. La película cuenta la historia de una familia de luchadores profesionales y se estrena el 22 de diciembre. Puedes ver el avance arriba.