Jeremy Allen White habla sobre cómo ganó 18 kilos de músculo en su transformación física para The Iron Claw

El próximo 22 de diciembre se estrena The Iron Claw, una película que cuenta la historia del luchador profesional Kevin Von Erich, sus hermanos, también luchadores, y las tragedias que los persiguieron.

La cinta está protagonizada por Zac Efron quien encarna a Kevin Von Erich mientras que Jeremy Allen White es Kerry Von Erich, Harris Dickinson es David Von Erich y Maxwell Jacob Friedman es Lance Von Erich.

Zac Efron como Kevin Von Erich en The Iron Claw | Cordon Press

Los actores están actualmente promocionando la cinta y hemos podido verlo en una entrevista reciente donde la cara de Zac Efron ha conmocionado a sus fans por lo cambiada o está. O, también, los hemos visto en la premiere que se acaba de celebrar este miércoles.

En la alfombra roja Jeremy Allen White habló con ET sobre el proceso de transformación que ha sufrido para el personaje y cómo logró aumentar en 18 kilos su masa muscular: "Estaba comiendo mucho, una cantidad tremenda. Simplemente comía todo lo que podía y sólo intentaba levantar pesas, nada de cardio".

Además, explica que su caracterización fue un poco complicada al principio: "No me sentí seguro de inmediato, pero creo que todos nos vemos muy diferentes con el vestuario y el cabello y creo que encontrar esa comodidad en algo que nos parecía tan profundo, no sé, fue un verdadero regalo".

Para luego sincerarse: "No tenía confianza", explica el actor de The Bear. "Cogí confianza, supongo, siete días corriendo en ropa interior, te acostumbras".