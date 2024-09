Jennifer Lopez tuvo miedo de llevar su vestido de la venganza pero dijo "a la mierda"

La primera aparición en público de Jennifer Lopez tras confirmar su divorcio de Brad Pitt fue toda una declaración de intenciones al aparecer en el Festival Internacional de Cine de Toronto con un vestido que no dejó a nadie indiferente.

JLo acudió al TIFF 2024 para presentar su nueva película, Unstoppable. Cinta que se centra en la vida del luchador Anthony Robles, que nació con una pierna y ganó un campeonato nacional en 2011 mientras competía en la Universidad Estatal de Arizona.

El look que escogió la artista para la ocasión se trataba de un vestido largo hasta los pies de lentejuelas plateadas firmado por Tamara Ralph donde destacaban las dos aberturas laterales sujetas con lazos de terciopelo negro que dejaban al aire toda la parte lateral de la actriz.

Jennifer Lopez con su vestido de la venganza plateado en el TIFF 2024 | Reuters

Pero, ahora, Jennifer Lopez ha confesado a People que estuvo a punto de no llevar este estilismo que ya se ha denominado, el vestido de la venganza. "Hubo una discusión sobre si debía o no hacerlo. Y yo dije: a la mierda", dice de forma tajante. Para después asegurar: "Me sentí bien".

Sin duda, una elección que marcará para siempre sus alfombrar rojas y se une a la lista de los looks más icónicos de la cantante.

Además, JLo compartió a través de sus redes sociales lo emocionada que estaba por haber podido presentar esta película: "¡Todavía estoy en las nubes por lo de anoche en #TIFF2024! Fue una experiencia increíble estar rodeada de tanto talento y pasión por #UnstoppableMovie. Agradecida por cada momento y la increíble energía de la ciudad".

Y, después escribía: "¡¡¡No puedo esperar a que vean esta película!!! Esta es mi foto favorita de lo que creo que fue una de las noches más mágicas que he tenido con una película. Además de interpretar a Selena, interpretar el papel de Judy Robles y darle vida a ella, a sus luchas y triunfos con su increíble hijo, Anthony Robles, fue uno de los grandes honores de mi vida.

Este es el tipo de películas que el mundo necesita ahora más que nunca. Inspiradora, edificante, emocionante y emotiva. Por momentos, difícil de ver pero tan real y tan conmovedora. Es una película familiar perfecta. Te va a hacer que te animes mientras contienes las lágrimas. No se estrenará en los cines hasta el 6 de diciembre, pero será perfecta para que todos la vean con sus familias en Navidad. Es nuestro regalo para usted presentarles la historia de esta inspiradora familia IMPARABLE.

Gracias a Billy Goldberg, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Don Cheadle y especialmente a Judy Robles y Anthony Robles por hacer de Unstoppable una experiencia inolvidable para mí".