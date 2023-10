Jennifer Garner agradece a Reese Witherspoon su apoyo durante un momento "muy público" y "muy difícil" de su vida

Jennifer Garner ha acompañado a su gran amiga Reese Witherspoon en un día muy especial con motivo de un evento inaugural de Shine On de Hello Sunshine centro Los Ángeles. La actriz fundó Hello Sunshine en el año 2016, una empresa que produce proyectos donde pone a las mujeres en el centro y les da la visibilidad y oportunidades que no siempre pueden.

Así, durante su aparición en el evento Garner quiso reconocer de forma pública cómo Witherspoon la ayudó y estuvo a su lado cuando más la necesitaba: "Recuerdo haber pasado por un momento muy público y muy difícil en mi vida. Ella estaba ahí y la forma en que necesitaba superarlo era con bailando cardio", es decir practicando una especial de aerobic.

"Y bailé cardio tan fuerte que le rompimos el pie, ¡pero ella siguió adelante!", recuerda. "Fue como, está bien, hicimos ejercicio a las 7 durante las vacaciones, vamos a hacer ejercicio nuevamente a las 2. Ella dijo: Voy a estar allí. Voy a estar allí".

Además, Jennifer también explica cómo Reese fue la primera que creó un espacio para que las mujeres de la industria del cine se reunieran y hablaran de sus problemas y necesidades sin la presencia de alguien que las oprimiera o silenciara.

"Esas reuniones ocurrieron en la casa de Reese. Y fue la primera vez que me senté con muchas otras actrices en la misma habitación y que no nos cruzábamos en una entrega de premios con vestidos grandes, donde simplemente nos sentábamos".

De esta forma, Jennifer Garner quiere dar su lugar a Reese Witherspoon a quien reconoce su labor de unión en todas sus facetas. Además, la actriz de The Mornig Show está atravesando un momento de cmabios después de divorciarse de su marido, como puedes ver en el vídeo de arriba.