Jenna Ortega estalla contra la IA tras recibir imágenes falsas suyas sexualmente explícitas de adolescente: "Es repugnante"

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices jóvenes más populares. Papeles como los de X, Scream y, sobre todo, Miércoles, la han catapultado a lo más alto y ahora estrena Bitelchús Bitelchús. Pero al mismo tiempo ha experimentado la cara más amarga de la fama y ha relatado por qué tuvo que cerrarse las redes sociales.

La estrella de 21 años acudió al podcast The Interview, del New York Times, y habló de los peligros de estas plataformas y sobre sus sentimientos acerca de la Inteligencia Artificial.

"Odio la IA", dijo Ortega contundente, señalando como "aterrador" ver "contenido sucio" de ella misma cuando era una adolescente. "Está mal. Es repugnante", añadió. "Pero el problema es que hemos abierto la caja de Pandora. Está ahí afuera ahora. Vamos a tener que afrontar las consecuencias", advirtió.

Jenna Ortega en los SAG Awards 2023 | Getty

La realidad es que los deepfakes han crecido de forma imparable con el auge de la IA y muchas celebridades se han visto vulneradas por los montajes con contenido sexual, entre otros. Uno de los primeros en denunciar este hecho fue Robert Pattinson, al que le pareció perturbador verse a sí mismo recreado por IA.

Junto a esto, ha contado que borró su cuenta de X debido a que usuarios le enviaban imágenes explícitas de ellos mismos: "Uno de los primeros mensajes directos que abrí cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue solo el comienzo de lo que vendría".

Jenna Ortega en Miércoles | Netflix

"Desde que se estrenó Miércoles aparecieron muchas imágenes y fotos absurdas", continuó. "Son muy repulsivas y yo ya estaba en un estado de confusión que simplemente lo borré porque no era necesario y no lo necesitaba".

La actriz recordó que usaba su cuenta para hablar de declaraciones políticas o comentar la actualidad y sus trabajos, pero luego se topaba con estos indeseados mensajes: "Era repugnante y me hacía sentir mal e incómoda […] Es horrible... Un día me desperté y pensé: Ya no necesito esto".