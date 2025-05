Jeff Bridges actualiza su estado de salud tras enfrentarse a un cáncer y revela otras secuelas que padece: "Tengo problemas de memoria"

Jeff Bridges, estrella de películas como El gran Lebowski (1998) o Tron (1982), se ha sincerado sobre cómo se siente tras haber enfrentado un cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma. El actor fue diagnosticado en octubre de 2020 y, tras someterse al agresivo tratamiento, el tumor comenzó a remitir en septiembre de 2021.

Actualmente, a sus 75 años, ha revelado en una entrevista con People que su salud es "muy buena" y que se siente muy bien. No obstante, añade: "Hay cosas que cuesta saber si se deben al cáncer, al COVID o simplemente a la edad".

El actor también tuvo que enfrentarse al COVID-19 mientras recibía tratamiento contra el cáncer, lo que le puso en una situación delicada hasta el punto de necesitar una máquina de oxígeno. Además, durante la entrevista reconoce que sufre problemas de memoria y que cree seguir experimentando secuelas "a largo plazo" del virus.

"No puedo oler", comenta. "Mi esposa se ríe de mí y me dice: 'Llevo días sin ducharme. ¿No puedes oler?'. Supongo que tiene sus ventajas. Aunque no me molesta su olor".

Ahora el actor se encuentra enfocado en su faceta musical y recientemente ha publicado su nuevo álbum llamado Slow Magic 1977-1978, donde ha colaborado con artistas como Keefus Ciancia, Jean Sievers y Matt Sullivan.