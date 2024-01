Jamie Dornan confiesa que tuvo que "esconderse" tras las mordaces críticas por Cincuenta Sombras de Grey: "Sientes el ridículo"

Jamie Dornan es uno de los actores irlandeses más importantes del mundo. El intérprete lleva cerca de 20 años ya dentro de la industria cinematográfica y fue su papel en la saga Cincuenta Sombras junto a Dakota Johnson lo que lo lanzó al estrellato.

Dornan ha hablado en varias ocasiones de lo complicada que fue esa época para él e, incluso, llegó a admitir el alivio que sintió cuando fue rechazo al principio para la película. Pero, finalmente fue elegido y tuvo que pagar un precio alto por ello.

Así, lo ha explicado en una reciente entrevista al podcast de la BBC Desert Island Discs donde habla de lo mal que lo pasó por las mordaces críticas que recibió por la cinta: "Creo que me escondí", explica sobre los días que pasó aislado junto a su mujer.

Dakota Johnson y Jamie Dornan en 'Cincuenta sombras más oscuras' | Universal Pictures

La directora de la película, Sam Taylor-Johnson, les prestó un sitio donde aislarse durante estos momentos: "Nos dejaron un lugar en el campo y nos escondimos allí por un tiempo y nos ocultamos un poco al mundo".

Pero, Jamie tuvo que volver a repetir este papel después debido al éxito que tuvo: "Recaudó tanto dinero que dieron luz verde a dos o tres películas más de la noche a la mañana, y es algo extraño porque sientes un poco este ridículo y ahora estoy haciendo dos más por contrato, sabiendo que habrá más de esa condena por venir".

El actor trabajó duro para luchar contra esa fama obteniendo otros papeles donde demostrar sus dotes interpretativas, como fue en la serie The Fall, por la que llegó a estar nominado al Bafta. Pero la sombra de Grey seguía ahí: "Muchas críticas dicen: Está genial, pero no olvidemos cuando no fue genial".

Aunque, asegura que no lamenta su participación: "¿te arrepientes de haberlos hecho? No", dice con rotundidad.