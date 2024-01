El aterrador encuentro de Jamie Dornan con este insecto tóxico: "Tuvimos suerte de salir con vida"

Jamie Dornan se fue de vacaciones junto al presentador Grodon Smart y otros amigos a Portugal pero lo que no esperaban es el aterrador momento que vivieron por culpa de unas orugas.

Gordon lo ha revelado a en el programa escocés de la BBC The Good, the Bad and the Unexpected donde explica: "Resulta que nos habíamos topado con orugas procesionarias peludas y tuvimos mucha suerte de salir con vida de esa".

Este tipo de insectos tienen unos pelos blancos que sueltan Thaumatopina, una toxina que provoca hinchazón en la cara, garganta o lengua, dificultades respiratorias o sarpullido, entre otros efectos y además puede ser letal para los perros.

Así, Smart explica que nada más llegaron disfrutaron de un "gran" primer día: "Nos lo pasamos genial el primer día, jugamos mucho al golf, salimos, bebimos mucho vino y luego nos pusimos a tomar martinis espresso".

"De todos modos, al día siguiente jugamos golf, todos estábamos absolutamente terribles y comencé a sentir un hormigueo en mi mano izquierda y luego cosquillas en mi brazo izquierdo. Soy hijo de un médico de cabecera y pensé: Esto normalmente es el signo del inicio de un ataque cardíaco", sigue diciendo el presentador.

"Soy un tipo bastante sano, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que te estás convenciendo de que estás sufriendo uno". Para después comentar que aviso al hotel para que lo llevara a un hospital de la zona. Avisaron a un Uber y Gordon se despertó ya en el hospital.

"¿Qué has estado haciendo, joven?", recuerda que le dijo el médico. "Como escocés en Portugal, cuando empiezas a decir: Bueno, creo que había nueve botellas de vino blanco, yo tomé seis expreso martinis y pude verlo sacudir la cabeza disgustado con el espécimen escocés que tenía delante".

Tras recomponerse Gordon pudo volver al hotel y entonces se encontró a Jamie con los mismo síntomas que él: "Jamie dijo: Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia".

A los días el médico llamó a Gordon Smart y le explicó que lo que les había pasado era a consecuencia de orugas tóxicas: "Y resulta que en los campos de golf del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros de la gente y provocan infartos a hombres de 40 años", termina diciendo sin perder el sentido del humor.