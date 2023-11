Jacob Elordi reniega de las películas de Mi primer beso que le dieron la fama: "Son ridículas"

La nueva generación de Hollywood se ha asentado pisando fuerte en los últimos años, y nuevas estrellas como Jacob Elordi, Zendaya o Austin Butler están de lo más cotizadas en las grandes superproducciones.

Aunque el origen de algunos -muchos, realmente- es en la factoría Disney y no parecen tener problema con su pasado, el caso de Jacob Elordi parece distinto.

El actor, ahora protagonizando papeles de renombre como en Euphoria o Elvis en el film de Priscilla, no se ha cortado al hablar de la saga de Netflix que le dio la fama, Mi primer beso.

Jacob Elordi en el Festival de Cine de Venecia 2023 presentando Priscilla | Cordon Press

"No quería hacer esas películas ni antes de hacer esas películas. Esas películas son ridículas. No son universales. Son como un escape", afirma tajante en un reportaje con GQ.

Aunque la mayoría de los actores tienen ese momento en su carrera donde acuerdan con los estudios hacer algo más "comercial" para ellos a cambio de algo que de verdad les apasione, Jacob niega que eso sea así.

"No porque se puede convertir en 15 para ellos, ninguna para ti. No tienes ideas originales y estás muerto por dentro. Así que es una fina línea, lo de 'una para ellos', he estado ahí", revela.

Joey King y Jacob Elordi en 'Mi primer beso 2' | Netflix

La trilogía de Mi primer beso es curiosamente una de las más populares de Netflix y también se cuenta entre las responsables de haber reflotado la moda por las comedias románticas para una nueva generación.

Además, Elordi protagonizó las cintas junto a Joey King, que acabó convirtiéndose en su novia durante un tiempo y su relación fue muy sonada en Hollywood.

Ahora, el actor australiano sale con Olivia Jade, hija de la actriz Lori Loughlin de Padres Forzosos.