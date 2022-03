Jacob Elordi confiesa por qué siente que no ha hecho "una película todavía"

A sus 24 años Jacob Elordi se ha convertido en una de las estrellas más populares de Hollywood en la actualidad. Su papel de Nate Jacobs en 'Euphoria' lo ha catapultado a todo lo alto pero, antes de verlo en la serie de HBO Max ya había destacado en otros proyectos.

Fue con la saga romántica 'Mi primer beso' de Netflix donde empezó a ser conocido por la historia de amor de Noah Flynn y Elle (Joey King). Además, también aparece en la película '2 corazones' y, próximamente, lo veremos junto a Ana de Armas y Ben Affleck en 'Deep Water'.

Ahora, Jacob Elordi ha protagonizado un vídeo para 'Vogue' donde pasan 24 hora con él. Uno de los momentos más destacados es cuando van a un cine para ver una película donde Jacob confiesa:

"Antes de la pandemia venía casi cada día a ver una película sobre todo porque cuando me mudé a Los Ángeles era como que no conocía a nadie y la gente de las películas eran como mis amigos", explica.

Para después comentar el momento en el que pensó que quería ser actor: "Cuando tenía unos 11 años en Coff Harbor e iba con mi padre a ver 'El caballero oscuro' de Chris Nolan y creo que fue la primera vez que recuerdo viendo a Heath Ledger... y yo estaba como eso es lo que quiero".

Pero, a pesar de ser uno de los actores más requeridos en estos momentos, Jacob confiesa que tiene la sensación como si todavía no hubiera hecho ninguna película: "Por extraño que parezca, he estado aquí durante cuatro o cinco años y, debido a esta aterradora nueva era digital, solo he hecho cosas que están en streamers o televisión", declara.

"Realmente no he hecho una, ya sabes, como una 'película' todavía. Y creo que cada vez que voy al cine, es difícil no sentarse allí y decir, eso es lo que quiero hacer", concluye.

