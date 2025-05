La inesperada reacción de Scarlett Johansson cuando le preguntan por Justin Baldoni (y por qué)

La batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni parece llegar hasta los confines de Hollywood y más allá, pues ha acabado salpicando a estrellas como Hugh Jackman o Taylor Swift.

La última e inesperada actriz ligada a su nombre ha sido Scarlett Johansson, pero hay una simple razón. La nueva película de la intérprete, Eleanor the Great, que será su primer proyecto como directora, está producida por Wayfarer Studios, productora de Baldoni y que también está demandada por Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Cordon Press

Al hablar sobre su película con Vanity Fair, el periodista cuenta que se animó a mencionar su nombre y cómo se lo tomó Johansson.

"Cuando saco a colación a Baldoni, Johansson suelta una carcajada fuerte y cómplice. Es la reacción estándar últimamente, dado lo público que se ha hecho el feud", describe el entrevistador.

"Me han apoyado mucho a lo largo del proceso. Pero sí, qué timing más raro", termina comentando Scarlett sobre Wayfarer en general, dejando claro que nunca ha conocido a Justin porque estaba precisamente ocupado trabajando en It Ends With Us.

Mientras tanto su batalla legal continúa y el juicio está previsto para marzo del año que viene, aunque ambos equipos de abogados están dedicados día y noche a ganar sus pequeñas batallas ante el juez con lo que será y no será admisible.