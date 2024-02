La imagen de Eduardo Noriega desde el hospital tras tener un accidente de moto: "Salí despedido"

Eduardo Noriegaha compartido una foto suya desde el hospital donde los vemos vestido con las batas habituales cuando estás ingresado y haciendo un gesto con la mano de que todo está bien. Aunque en el texto que acompaña al post relata el susto tan grande que se ha llevado:

"Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante. Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", explica.

"Gracias a todos los que acudieron al lugar, bomberos, policía y Samur, por atenderme con tanta rapidez y eficacia, y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora", concluye.

Cientos han sido los mensajes que el actor ha recibido en la publicación de la red social. Entre ellos muchos de algunos compañeros de profesión. "Uy no sabía nada querido amigo. Un grandísimo abrazo y que te recuperes pronto", le dice Leonardo Sbaraglia. A quien Eduardo le ha contestado con un Gracias, Leíto".

Miguel Ángel Muñoz le ha mandado: "Mucha fuerza Edu". Mientras que Silvia Abascal escribe: "Calma del susto y recuperación. Abrazo fuerte Eduardo!". "Ay Edu! Que susto! A mejorarse!", comenta Paula Echevarría.

Aunque ha sido Pablo Carbonell quien ha querido poner un poco de humor mientras le comenta: "Cómo está la moto?". Y Noriega le contesta riendo: "Ja,jajajaj..! Yo preguntaba por ella, pero ya tenía el collarín y no la pude ver. En realidad, me daba miedo mirar, una CB 500 preciosa...".