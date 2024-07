Hugh Jackman recuerda el peculiar trabajo que tuvo antes de saltar a la fama por el que solo ganaba 50 dólares: "No vale la pena"

Hugh Jackman y Ryan Reynolds han estado participando en varias entrevistas en las últimas semanas para promocionar su esperada próxima película, Deadpool y Lobezno.

A diferencia de otras celebridades de Hollywood, estos dos actores realizan a las entrevistas sin respuestas preestablecidas y con su característico sentido del humor siempre presente. Además, con motivo de la promoción de la película, han aparecido en diferentes eventos internacionales, como el Waterbomb Festival en el que se empararon.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman | Getty

Recientemente, en una entrevista conjunta para Hot Ones, Jackman ha vuelto a demostrar que no teme hacer el ridículo ni a renegar de su pasado, recordando cómo antes de alcanzar la fama intentó ganarse la vida como el payaso Coco trabajando en fiestas infantiles pese a no tener ningún talento como payaso: "Alquilé un traje de payaso y junto a mi amigo Stan, fuimos a fiestas de cumpleaños, pero claramente no teníamos ninguna habilidad. Literalmente, no teníamos ni idea de qué hacer".

En ese momento, Reynolds lo ha interrumpido acusándolo de manera cómica por su antiguo trabajo: "Así que robasteis a la gente, así fue como lo hicisteis. Robasteis a todo el mundo". Tras las risas, Jackman ha continuado con la anécdota de una fiesta en concreto: "Rompí mi regla de no actuar frente a niños mayores y acepté hacer un show en una fiesta parachicos de ocho años. Siempre supe que si rompía esa regla, me iban a descubrir. Y él me descubrió. Y este chico le gritó a su madre: Mamá, este payaso es una mierda. Yo le dije: ¡Cállate chaval! ¡Cállate!".

Jackman ha contado también como durante sus shows solía hacer malabares, por lo que llevaba huevos en los bolsillos: "Metí la mano, agarré los huevos y pensé: Sí, ¿Qué tal si hago eso?. Simplemente, me los rompí en la cabeza". Afortunadamente, el niño lo encontró divertido, lo que le permitió continuar con el show, o al menos eso pensó Jackman al principio: "No paraba de gritar y entonces se me echaron encima y ahí se terminó. 50 dólares. No vale la pena".

Unos años antes, en 2015, Jackman publicó una foto en Twitter de él mismo vestido de payaso en una de sus fiestas de cumpleaños, acompañando la foto con un mensaje en el que calificaba la foto como una "prueba incriminatoria de que solía hacer de payaso".

Las anécdotas de Hugh Jackman sobre su pasado como payaso destacan la autenticidad y el sentido del humor que lo caracterizan tanto a él como a su "partner in crime", Ryan Reynolds. La divertida anécdota ha servido para humanizar al actor y hacer más icónica la divertida promoción de la esperada película.