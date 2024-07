La guerra entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman donde acaban empapados: "Alguien va a ser despedido"

Ryan Reynolds y Hugh Jackman son dos de las figuras más queridas en el mundo del cine, conocidos tanto por su talento actoral como por su agudo sentido del humor. Desde que se conocieron en el set de X-Men Origenes: Lobezno en 2009, donde Reynolds debutó como Deadpool y Jackman retomó su icónico papel de Lobezno, ambos actores han desarrollado una estrecha amistad y una rivalidad juguetona que ha entretenido a sus fans durante años. Su dinámica, marcada por bromas constantes y divertidos intercambios en redes sociales, ha mantenido a los seguidores expectantes de cada interacción entre ellos.

Ahora, Reynolds y Jackman se reúnen en la pantalla grande con la película Deadpool y Lobezno, una esperada colaboración que promete ser una fiesta multiversal llena de cameos, palabrotas y rupturas de la cuarta pared. La película no solo explora la compleja relación entre el mercenario bocazas y el salvaje mutante con garras de adamantium, sino que también destaca el tema de la amistad, algo que los actores reflejan tanto dentro como fuera de la pantalla.

Para promocionar esta nueva aventura cinematográfica, Reynolds y Jackman han emprendido una gira mundial, deleitando a los fans con su carisma y buen humor en cada parada. Recientemente los coprotagonistas han sorprendido a los asistentes del Waterbomb Festival 2024 en Seúl, Corea del Sur, participando en una competencia amistosa de pistolas de agua. Equipados con potentes pistolas de agua y respaldados por mini ejércitos de miembros del público, los actores han competido para ver quién lograba entusiasmar más a la audiencia y quién acabaría empapado de pies a cabeza.

Aunque Reynolds ha sido quien se ha alzado con la victoria, ambos actores han terminado completamente mojados, haciendo honor al nombre del festival: "¡Solo puedo decir que nos han robado, equipo Wolverine!", ha gritado Jackman al final de la competición. Las palabras del actor de Lobezno fueron recibidas con abucheos, a lo que ha respondido: "Está bien, Equipo Deadpool. Nosotros os queremos también". El final pasado por agua de los actores desencadenó las burlas por parte de la mujer de Reynolds, Blake Lively.

Reynolds, por su parte, le ha asegurado al público que Jackman no olvidaría su derrota fácilmente: "Nunca se va a enterar del final de esto. Lo juro por Dios. Me aseguraré de ello. ¡Contaré nuestra historia!".

Después del festival, Reynolds ha compartido fotos del evento en su cuenta de Instagram, bromeando sobre la experiencia: "Cuando Hugh Jackman me dijo que íbamos a un festival de peleas acuáticas, me sentí confundido y asustado, bastante asustado. Él sabe cuánto me encanta #DeadpoolYLobezno. Haré lo que sea para promocionarlo. Puedes imaginarte mi alivio cuando llegamos al festival WaterBOMB en Seúl, Corea del Sur: la mezcla más genial y encantadora de K-pop, peleas de agua, baile y alegría. Promocionar una película se supone que es TRABAJO, pero Marvel nos está pagando para que podamos disfrutar de las mejores vacaciones de nuestras vidas. Seguro que alguien va a ser despedido allí. Probablemente Kevin Feige".

La participación de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el Waterbomb Festival 2024 en Seúl ha mostrado su gran química y humor: "La película trata, en definitiva, sobre la amistad. Así que reúne a tus amigos y ve al cine", ha comentado Jackman al público al final del festival. Su gira promocional asegura que Deadpool y Lobezno será tan divertida como siempre.