Hugh Jackman y el lado más duro de su vida: Cáncer de piel, abandono de su madre y divorcio mediático

Hugh Jackman lleva días ocupando los titulares de la prensa. Y no porque esté de promoción de alguna peli nueva de Lobezno (aunque tiene proyectos pendientes de estreno, como una nueva versión de Robin Hood junto a Jodie Comer), sino esta vez por su vida sentimental, que ha dado varios giros de guion en los últimos meses.

El actor se separó en septiembre de 2023 de Deborra-Lee Furness, la que había sido su esposa durante 27 años, y ahora nos sorprendía con las imágenes de un primer beso ante las cámaras con su nueva novia, la también actriz Sutton Foster, que cerró por su parte otro matrimonio de una década. Así, la pareja está causando mucha expectación, tanto por su forma de mostrar su amor en público como por el tiempo que habían estado fuera del mercado.

Hugh Jackman y Sutton Foster | Getty

UN MATRIMONIO SIEMPRE CUESTIONADO

No obstante, la vida personal de Jackman siempre ha sido objeto de debate y especulación para cierto sector de la prensa, ya que siempre se miró con recelo su matrimonio con Furness por su diferencia de edad y también se especuló con su sexualidad. La pareja se casó cuando él tenía 27 años y ella 40; eran, por tanto 13 años los que los separaban, una cifra que no se tendría apenas en cuenta si fuese el hombre el mayor, pero que la sociedad patriarcal juzga indebidamente cuando él es más joven.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness en 2004 | Cordon Press

Para lo que sí supuso un hándicap la edad fue para tener hijos, algo de lo que Hugh Jackman habló abiertamente en la revista People: "Tuvimos problemas. Un par de abortos espontáneos, fecundación in vitro... no es fácil, especialmente para Deb".

Por ello, decidieron adoptar a sus dos hijos, Oscar y Ava. "Nuestra motivación a la hora de adoptar fue qué niños tienen más necesidad. Es en niños de raza mixta. Quiero decirles a mis hijos que no importa cuál sea tu orientación sexual, si tu cabello es liso o rizado, si eres alto o bajo, hombre o mujer o de qué raza eres. Lo que te define como ser humano está debajo de todo eso".

Hugh Jackman con Deborra-Lee Furness y sus hijos | Cordon Press

Los insistentes y capcioso rumores sobre la sexualidad de la estrella de Marvel también han sido una constante (ojo, si fuese bisexual, ¡no pasaría nada!). Tanto, que Deborra-Lee ha respondido en varias ocasiones. En el podcast Anh's Brush with Fame dijo: ""Veo las revistas y son muy mezquinas. Espero que la gente se dé cuenta de que todo es inventado. Es, sencillamente, falso". Y en el podcast Not an Overnight Success añadió: "Si él fuera gay, ¡podría ser gay!No tenía que esconderse en el armario y estaría saliendo con Brad Pitt o lo que sea. No es que Brad sea gay, pero ya saben a lo que me refiero. Es una tontería y luego la gente lo repite y resulta muy aburrido".

La pareja finalmente se separó, haciendo pública la noticia a través de un comunicado en el que expresaban que había sido "un matrimonio maravilloso y amoroso". "Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual (...) Emprendemos este nuevo capítulo con gratitud, amor y amabilidad".

UNA INFANCIA DURA Y PROBLEMAS PERSONALES

Detrás de su gran sonrisa y sus carismáticas interpretaciones en la gran pantalla, la vida de Hugh Jackman esconde también un pasado muy duro, sobre todo desde el abandono de su madre a los 8 años. Según contó el intérprete a la revista australiana Woman's Day, ella, Grace McNeil, sufrió depresión posparto al tenerlo y le costaba criar a sus cinco hijos en Australia, lejos de donde era ella, de origen británico. Por tanto, Grace decidió volver a su país y dejar atrás a su familia, incluido al pequeño Hugh.

"En ese momento fue difícil. Sobre todo, recuerdo esa horrible sensación de que la gente hablaba de ti y te miraban porque era extraño que una madre se fuera. Hasta los 12 o 13 años, pensé que mamá y papá volverían a estar juntos. Finalmente, darme cuenta de que no iba a suceder fue probablemente el momento más duro". No obstante, con el paso del tiempo, logró reconciliarse con su madre.

Hugh Jackman y su madre Grace McNeil | Cordon Press

Así, tras la marcha de Grace, Hugh Jackman y sus hermanos fueron criados por su padre, Christopher Jackman, quien falleció en 2022 tras doce años padeciendo Alzheimer. El actor contó a Variety que le visitó un tiempo antes de fallecer: "Se estaba acercando al final. En apariencia ya se había ido, mentalmente. Todavía sonreía un poco. No sabía que iba a fallecer físicamente, pero sabía que era una especie de adiós". Tras esa visita, mientras Hugh rodaba la película 'El hijo', Christopher falleció.

Hugh Jackman y su padre Christopher | Cordon Press

En 2023, Jackman contó al periódico The Sun que hacer terapia le había ayudado mucho a desahogarse y entender cómo su infancia le había afectado, para así cerrar heridas.

En lo que respecta a su salud física, ha compartido abiertamente su diagnóstico de carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel, del ha sido tratado desde 2013. En abril de 2023, compartió una publicación en Instagram tras una intervención en la nariz.

"Sé que me habéis escuchado hablar de mis carcinomas de células basales antes. Seguiré haciéndolo mientras sea necesario. Y si esto le recuerda a una sola persona que se ponga crema con un factor de protección solar alto, entonces estoy feliz", dijo.