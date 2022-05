La foto de Hugh Jackman con su madre donde vemos su enorme parecido

El Día de la Madre se celebra en Estados Unidos y diversas partes del mundo como Australia, el segundo domingo de mayo, y no el primero como en España. De esta forma, el pasado fin de semana, los usuarios han inundado las redes sociales de mensajes de respeto hacia sus madres, como ha hecho Hugh Jackman.

Así, el actor se ha sumado con una publicación en honor a la mujer que le dio la vida. Jackman ha enseñado la última muestra de cariño hacia su madre, Grace McNeil, tras el abandono que sufrió por su parte cuando tenía 8 años.

"¡Feliz Día de la Madre a mi querida mamá... y a todas las que lo estáis celebrando hoy!", ha escrito la estrella australiana en su Instagram, donde en más de una ocasión ha demostrado lo unido que está actualmente a su madre. En la fotografía posan ambos juntos y sonrientes, donde destaca el gran parecido que atesoran y que los comentarios han destacado: "Hugh, tiene tu misma nariz".

Junto comparten aficiones como la cocina y es frecuente ver al protagonista de 'El gran showman' poner a prueba sus dotes culinarias con el libro de recetas que le regaló su madre, donde aparecen sus elaboraciones favoritas y que puedes ver en el vídeo de arriba.

El verdadero motivo que llevó a la madre de Hugh Jackman a abandonarle

El intérprete de 53 años desveló hace una década a Australian Women's Weekly que que su madre les abandonó a su familia y él cuando aún era un niño. Grace McNeil se marchó para volver décadas más tarde cuando Hugh ya era un actor conocido.

"Durante muchos años, pensé que no iba a ser para siempre, así que me aferré a eso. Hasta los 12 o 13 años pensé que mi madre y mi padre volverían a estar juntos. Finalmente, darme cuenta de que no iba a suceder fue, quizás, mi momento más difícil, para ser honesto", se sinceró sobre la separación de sus padres.

Sin embargo, Hugh comprendió que su madre también tuvo una vida complicada después de sufrir depresión posparto o no contar con todo el apoyo de sus seres queridos, ya que emigró desde Reino Unido a Australia.

"No contaba con una red de apoyo", explicó Jakcman. "Se sumó el hecho de que mi padre estaba en el trabajo todo el día, y te das cuenta de que como padres cometemos errores", justificó en su día.

