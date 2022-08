La hija de Will Smith, Willow, rompe su silencio sobre la polémica bofetada de los Oscar y se posiciona

La gala de los Oscar de 2022 fue un punto de inflexión en la carrera de Will Smith y no fue precisamente por recibir el galardón.

Cuatro meses después de la polémica bofetada que consternó a Hollywood, el actor de 'Men In Black' ha pedido disculpas a la víctima de su arrebato, el cómico Chris Rock.

Tras el arrebato mucho se habló de quién era la víctima, si Chris Rock, Will Smith o la propia Jada Pinkett, pero lo que está claro es que Will Smith nunca volvió a ser el mismo, y su familia tampoco.

Así, hace una semana compartía un vídeo de casi seis minutos en el que pedía disculpa a Chris Rock, pero también a su propia familia, pues siente que los decepcionó.

Ahora, su hija pequeña, Willow Smith, ha dado sus primeras declaraciones sobre cómo se siente después de la confesión de su padre.

Willow Smith en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2022 | Getty

¿Willow Smith ha perdonado a su padre?

Fue este sábado en una entrevista con Billboard cuando la pequeña de los Smith daba su esperada confesión.

Parece que Willow se ha esforzado por mantener su carrera como cantante, actriz y modelo lejos del escrutinio que ha sufrido su familia y que ahora se encuentra en muy buen momento.

Y es que la hija de Will Smith tiene claro que el aluvión que cayó sobre su padre no la hizo descarrilar, sino que más bien la impulsó: "Me sacudió tanto como a mis propios demonios internos".

Tras el vídeo de su padre, todos se preguntaban si ella lo había perdonado y había pasado página, y su respuesta fue muy clara.

"Veo a toda mi familia como seres humanos, y los amo y los acepto por toda su humanidad", confesaba la cantante de 'Wait a Minute'.

Willow considera que ser una estrella es muy complicado porque "debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no se acepta". Es más, según la joven el público espera que actúen de determinada manera, pero eso no es bueno para tener "una vida saludable y no es propicio para ser honestos".

Esta es la primera vez que Willow Smith habla directamente sobre la bofetada, aunque poco después del vídeo de su padre sí ha compartido en sus redes algunos memes.

