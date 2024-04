La hija de Tom Cruise y Katie Holmes, Suri, celebra su 18 cumpleaños alejada de su padre: "Él no existe para ella"

Tom Cruise y Katie Holmes formaron, mientras estuvieron juntos, una de las parejas más mediáticas de Hollywood. A pesar de que en el año 2006 dieron la bienvenida a su hija Suri, tan solo cinco años después decidieron divorciarse y poner fin a su intensa historia de amor.

Esta decisión llevó a que Holmes se hiciese con la custodia total de Suri y fue uno de los muchos detonantes de que el actor de Top Gun no haya visto a su hija en muchos años. Hasta que cumpliese los18 su padre solo tenía que dar 400.000 dólares anuales de manutención y pagar, llegado el momento, la matrícula de la universidad. Ahora, Suri cumple 18 años y podría significar el corte definitivo de las relaciones con su padre, aunque se ha confirmado que llevan años sin verse.

Tom Cruise con su hija con Katie Holmes, Suri | Cordon Press

La joven, que es un verdadero calco de su madre, como puede verse en el vídeo de arriba, se le ha visto celebrando su 18 cumpleaños por Nueva York con una amiga mientras llovía llevando un paraguas rosa y pequeñas bolsas que parecían regalos. También se le ha visto animada comprando algunas flores en un puesto, completamente ajena a cualquier tipo de noticia relacionada con su padre y una fuente ha confirmado que a ella no le interesareestablecer contacto con él.

Suri Cruise paseando por Nueva York en su 18 cumpleaños | Gtres

"Tom no existe para ella. Suri no tendrá ningún contacto con su padre, a pesar de tener 18 años, e incluso si él la llamara, ella no respondería. Él no existe para Katie ni para Suri, y su hija no quiere depender de él para nada. Ella siente que solo tiene un padre y esa es su madre", ha contado la fuente a Daily Mail.

"Actualmente está barajando sus opciones para el futuro, pero planea seguir manteniéndose dentro de la esfera privada. Suri está aplicando a universidades de todas partes. Katie quiere que se quede en Nueva York para estar cerca. Está muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora", ha explicado sobre el futuro de la joven. Además, ha dicho que su madre está especialmente "abrumada" por que vaya a la universidad y que los intereses de Suri a la hora de estudiar parecen estar centrándose en el mundo de la moda.

La última vez que se vio juntos a Tom y Suri fue el verano de 2012, cuando fueron juntos a Disney World. Si bien no se sabe qué más factores han influido en el distanciamiento, en muchas ocasiones tanto Tom como Katie han hablado de que la religión del actor ha jugado un papel clave en que la relación entre ellos se haya roto por completo. Ahora que Suri tiene 18 años podrá elegir qué hacer, pero por lo que apunta la fuente la hija de Katie Holmes no tiene planeado establecer ningún tipo de vínculo con su padre.