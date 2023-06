La hija de Bruce Willis, Tallulah, rota por su declive confiesa que está guardando registro de todo "para el día que no esté"

El diagnóstico de demencia frontotemporal de Bruce Willis, uno de los actores más míticos de Hollywood, y su retirada de las grandes pantallas conmocionó al mundo entero.

Su entorno familiar se ha volcado de lleno con el actor y no han sido pocas las publicaciones con bonitas declaraciones de su expareja Demi Moore y sus hijas en común, Rumer, de 33 años, Scout, de 30 y Tallulah de 29. Su mujer Emma Heming se ha convertido en un pilar fundamental en su vida junto sus hijas Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9, y juntas han demostrado estar realmente concienciadas con la enfermedad del actor, como podemos ver arriba en el vídeo.

Ahora, en una nueva entrevista Tallulah Willis ha hablado sobre la enfermedad de su padre y asegura que, aunque la actualización de la enfermedad de su padre se ha confirmado a principios de este año, "sabía que algo estaba mal desde hace mucho tiempo".

"Comenzó con una especie de falta de respuesta vaga", explicó a la revista, que la familia atribuyó a la pérdida de audición del actor de Hollywood.

Tallulah ha compartido que a veces se tomaba este comportamiento como algo personal, en parte debido a que la estrella de 'El Sexto Sentido' estaba ampliando su familia y en ese momento no podía prestarle la atención que necesitaba. Esta situación se agravó cuando ella también tuvo que enfrentarse a sus propios problemas de salud al mismo tiempo.

"Admito que he afrontado el declive de Bruce en los últimos años con un poco de evasión y negación de la que no estoy orgullosa", revela en el reportaje para Vogue. "La verdad es que yo mismaestaba demasiado enferma para afrontarlo".

Bruce Willis | Gtres

Tallulah ha continuado compartiendo su batalla de cuatro años con la anorexia, así como su diagnóstico de TDAH, que se produjo en medio de su búsqueda de tratamiento para la depresión.

"Mientras yo estaba envuelta en mi dismorfia corporal, alardeando de ella en Instagram, mi padre estaba luchando en silencio", añadió. "Se estaban realizando todo tipo de pruebas cognitivas, pero aún no teníamos un diagnóstico. Me las había arreglado para ponerme una epidural para los sentimientos hacia mi padre; los buenos sentimientos no estaban, los malos tampoco".

Entonces llegó un momento crucial:

"Estaba en una boda en el verano de 2021 en Martha's Vineyard, y el padre de la novia pronunció un emotivo discurso. De repente me di cuenta de que nunca tendría ese momento, mi padre hablando de mí cuando sea más mayor en mi boda. Fue devastador. Me levanté de la mesa, salí y lloré entre los arbustos".

Demi Moore, su hija Tallulah, Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Getty

Como explicó Tallulah, se ha dado cuenta de que este momento sirve como "el principio del duelo", pero añadió que está encontrando consuelo en vivir el momento.

"Cada vez que voy a casa de mi padre, hago montones de fotos de todo lo que veo, del estado de las cosas", explica.

"Soy como una arqueóloga, buscando tesoros en cosas a las que no solía prestar mucha atención. Tengo todos sus mensajes de voz guardados en un disco duro. Creo que intento documentarme, crear un registro para el día en que no esté, para acordarme de él y de nosotros".

Tallulah dijo de la estrella de 'La Jungla de Cristal' que "todavía es capaz de reconocerme y se ilumina cuando entro en la habitación", y sigue luchando por recordar el pasado mientras piensa en el presente: "Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir", explica.

"Siempre he reconocido elementos de su personalidad en mí, y sé que seríamos muy buenos amigos si tuviéramos más tiempo. Era divertido, encantador, hábil, elegante, dulce y un poco chiflado, y yo abrazo todo eso".