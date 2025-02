El hermano de Zac Efron, Dylan, afirma que la gente "se ducha demasiado" y que no hace falta tanto jabón

Dylan Efron, hermano del actorZac Efron y estrella de la temporada 3 de The Traitors USA, ha generado revuelo en redes sociales tras compartir su opinión sobre su peculiar forma de ducharse y el uso, más bien no uso, que le da al jabón.

Dylan ha confesado en una reciente entrevista para el programa Are You Okay?: "Creo que la gente se ducha demasiado", afirma sin titubeos en el vídeo subido a Instagram. Ante la sorpresa de la entrevistadora, el actor reitera que "nos duchamos demasiado".

También explica que en su caso con bañarse en la piscina es suficiente, tomándolo como una opción alternativa a la ducha. "Me meto mucho en la piscina, porque hay cloro. Eso está matando todo", confiesa.

Pero su postura no ha quedado ahí. Cuando la entrevistadora comenta que seguramente no se estaba "frotando el cuerpo" dentro de la piscina, Efron ha ido aún más lejos y comenta que "tampoco necesitamos enjabonarnos el cuerpo cada vez que nos duchamos. ¡Eso es demasiado!".

Para muchos usuarios estas declaraciones han generado controversia, criticando al actor por su "falta de higiene" y bromeando al respecto en los comentarios de la publicación.

El actor también dice a lo largo de la entrevista que no le gustan los croissants y que trata de disfrutar de cualquier atardecer que le regala la vida.

Efron ha trabajado en varios proyectos como el documental de su hermano Zac: Con los pies sobre la tierra, o en Ha nacido una estrella. Ahora el actor está enfocado en el exitoso programa Peacock.