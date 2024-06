Dylan, el atractivo hermano de Zac Efron, participará en este famoso reality y el actor asegura que "va a ganar"

A Zac Efron siempre le ha gustado presumir de su familia. Y esto es lo que le pasa con Dylan, su hermano con el que se lleva tan solo cinco años. El actor ha hablado en numerosas ocasiones de él, y no es ninguna novedad que haya dado a conocer su atractivo a través de las redes sociales.

Dylan Efron, de 32 años, estudió la carrera de Economía de la Universidad del Sur de California, pero siempre ha tenido un estrecho vínculo con el mundo del cine y del entretenimiento. Ha participado en películas como Male Model e incluso ha sido uno de los productores del documental Down to Earth, protagonizada por Zac. Ahora, se ha confirmado que participará en la tercera temporada del reality The Traitors, junto a otras 20 figuras conocidas.

En Traitors se reúnen un grupo de celebridades en un misterioso castillo para completar una serie de desafíos, a través de la traición y el engaño como reglas principales, siendo unos traidores y el resto, los Fieles.

Sin embargo, la noticia de que Dylan sea el próximo en unirse a este reality se ha convertido en tendencia entre los medios; pero también, entre su gente más cercana.

Ha sido su hermano Zac de los primeros en hablar entusiasmado sobre la incorporación de Dylan en el programa. En plena premier de Un asunto familiar, la próxima película que estrenará este junio junto con Nicole Kidman, Zac ha aprovechado para comentar con ET el papel de su hermano en The Traitors.

"Creo que va a ganar. Dylan es muy bueno en este tipo de concursos y bueno, simplemente, tengo una buena sensación", dice el actor. Aun así, también ha comentado que su hermano pequeño siempre ha tenido mucha suerte en este mundillo, algo que le podría dar mucha ventaja a la hora de conseguir el premio.

"Él es el mejor en este tipo de juegos. Mientras crecíamos, siempre era el tipo de tío que tenía suerte a los dados", explica Zac, entusiasmado. "Si yo fuera él, me mudaría a Las Vegas y apostaría. Por eso tengo tanta esperanza en él", concluye el actor.

Por si fuese poco, Zac también ha concluido con los rumores acerca de su posible participación en el mismo reality: "No sé nada al respecto".

Lo que sí se sabe, es que por el momento está ocupado en su nueva película: Un asunto familiar, que se estrenará el próximo 28 de junio en Netflix y abordará las complicaciones del amor, de la identidad y del sexo dentro de una comedia romántica que hará llorar de la risa a más de una persona.