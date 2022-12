Henry Cavill recupera la ilusión con 'Warhammer', su nuevo proyecto junto a su novia Natalie Viscuso

No han sido unas semanas nada fáciles para Henry Cavill. El actor que nos enamoró como el hombre de acero es una de las figuras más aclamadas de Hollywood, pero eso no lo libra del drama de la industria.

Y es que, aunque hace semanas que pensábamos que volveríamos a verlo como Superman en lo nuevo de DC, lo cierto es que sus nuevos jefes han decidido prescindir de la estrella.

Esta noticia no solo ha sido dura para el actor, sino que sus seguidores también se lo han tomado como un ataque en toda regla y las redes no han dejado de tronar.

Y es que Henry Cavill anunció hace poco que había dejado 'The Witcher' y lo podría haber hecho para centrarse en otros proyectos como 'Superman'.

Tras algunos días de incógnitas, muchas preguntas y pocas respuestas, el actor ha anunciado un nuevo proyecto que llevaba décadas esperando.

Se trata de una nueva serie de Amazon Prime Video basada en el videojuego 'Warhammer 40.000' y como buen 'gamer' Henry Cavill sabe lo que debe hacerse.

"Durante 30 años he soñado con ver el universo 'Warhammer en acción en vivo. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente pienso que tengo la habilidad y la experiencia" para hacerlo realidad, escribía el actor en sus redes sociales.

Sin embargo, si hay un elemento clave que ha arrojado luz en toda esta historia de incertidumbre, esa ha sido Natalie Viscuso. La otra mitad de Henry Cavill ha sido el puente entre el actor y Amazon para poder desarrollar tan ambiciosa historia.

"La asociación con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras. Sin ella no podríamos haber encontrado el hogar perfecto en Amazon", escribía el actor mostrando su amor, respeto y admiración por la productora.

Este proyecto llega como algo más que una adaptación, pues en él Henry Cavill asumirá el papel de productor ejecutivo y tendrá mucho que decir a la hora de dar vida a una franquicia que admira tanto.

"Tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al enorme alcanza de 'Warhammer'", resaltaba antes de concretar que el siguiente paso era encontrar a un cineasta, escritor y creador.

Este comentario no ha pasado desapercibido, pues en Hollywood ruge el rumor de que el actor no estaba muy convencido con la forma de recrear a Geralt de Rivia en 'The Witcher' y que eso desembocó varias discusiones con el equipo directivo.

Sea como fuere, lo que está claro es que en este nuevo proyecto el exitoso actor tendrá la oportunidad de dirigir creativamente el proyecto y ser fiel a ese universo que respeta tanto.