POR HALLOWEEN

Halle Bailey recrea el icónico look de chica Bond en Muere otro día y esta es la reacción de Halle Berry al verlo

Halle Bailey ha sorprendido a todos sus seguidores al recrear el icónico look de James Bond de Halle Berry en Muere otro día (Die Another Day). Su homenaje no solo capturó miradas, sino que generó una cálida complicidad entre ambas estrellas.