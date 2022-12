Las fotos de Gwyneth Paltrow con su hija en bikini donde es imposible saber quién es quién

Es innegable que Gwyneth Paltrow ya es una actriz consagrada de Hollywood, así lo ha demostrado a lo largo de los años con sus impecables papeles en exitosas películas como 'Shakespeare in Love' o 'Iron Man'.

En lo personal, Paltrow tiene dos hijos Apple de 18 años y Moses de 16, con el cantante británico Chris Martin, cofundador y vocalista de 'Coldplay', con quien se casó en 2003 y en 2014 se terminó divorciando a pesar de que no estaba en sus planes separarse del padre de sus hijos como ella confesó y puedes ver en el vídeo de arriba.

Después de todo, la actriz y el cantante tienen una relación excepcional con el principal objetivo de que esto no perjudique al crecimiento personal de sus hijos. Paltrow siempre se ha mostrado muy sincera en redes con sus más de 8 millones de seguidores y no tiene ningún problema en mostrar la bonita relación que tiene con su hija Apple. Y es que no cabe duda de la gran complicidad que tienen madre e hija.

Ahora, ambas han sido vistas en el Caribe, concretamente en las playas de Barbados dándose un baño en las aguas cristalinas del paradisiaco mar. Madre e hija han aprovechado las vacaciones de Navidad para descansar y tomar el sol en las islas caribeñas.

Si algo ha llamado la atención de las fotografías de la escapada es el increíble físico de Paltrow a sus 50 años, y es que a pesar de que no es la primera vez que la intérprete muestra su impecable físico públicamente, cuesta distinguir quién es quién en las fotografías.

Mientras que Gwyneth ha apostado por lucir un bikini azul marino con top triangular y parte de abajo ajustada con lazos laterales, su hija vestía un conjunto de dos piezas verde sencillo pero elegante, todo un clásico. No cabe duda de que ambas están espectaculares disfrutando de sus vacaciones.