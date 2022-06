Gwyneth Paltrow posa orgullosa junto a Chris Martin en un día muy importante para su familia

Apple Martin es la hija mayor del matrimonio entre Chris Martin y Gwyneth Paltrow, junto a Moses Martin. Apple, cuyo curioso nombre ha sido comentado en alguna ocasión por la actriz, se ha graduado recientemente de sus estudios de secundaria, y la ocasión ha sido motivo para ver a la familia unida.

Tras el divorcio de la pareja en 2014, y después de un tiempo en el que se recompusieron del mismo, tanto Gwyneth como Chris siguen teniendo un vínculo que los une mucho. Han continuado con sus vidas, y como expareja, aseguran tener una relación sana.

Prueba de ello es la última imagen de ambos que ha compartido la actriz en sus redes, donde da cuenta de cómo de buena sigue siendo la relación con Chris Martin, y el amor que ambos tienen por su hija. "Felicidades a todos los graduados, especialmente a Apple", ha escrito Paltrow en sus stories junto a la foto.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin en la graduación de su hija Apple | Instagram

Apple, de 14 años, mantiene una muy buena relación con su madre, a la que le encanta presumir de su hija en redes y públicamente. Se han dejado ver en redes incluso compartiendo momentos muy especiales de su relación entre madre e hija, como la enternecedora anécdota de la nota con la que Apple le arregló el día a Gwyneth.

Por su parte, también ha mantenido una conexión especial con Chris Martin a pesar de su divorcio. En el vídeo de arriba puedes ver cómo la intérprete aseguraba que, en un principio no quería divorciarse. Así, Paltrow afirma que su ex es alguien muy importante para ella: "Es como un hermano para mí. Sabes, es parte de mi familia. Le quiero. Y estoy muy agradecida por haber tenido a mis hijos con él. Ha funcionado muy bien. Sabes, ha funcionado, eso es lo que tengo que decir", decía en en el programa 'The Today Show'.

