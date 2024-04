La foto del hijo de Gwyneth Paltrow por su 18 cumpleaños que impacta por su belleza y parecido a Chris Martin: "Muy orgullosa de ti"

Gwyneth Paltrow tiene una relación muy especial con sus hijos, Apple y Moses. Ambos nacieron de su matrimonio con Chris Martin y ahora el pequeño de todos acaba de cumplir 18 años.

Hasta hace muy poco Moses era el gran desconocido de la familia pero Paltrow ha ido publicando, últimamente, algunas imágenes del joven quien ha sacado la belleza de sus padres. De hecho, en una foto que publicó en Instagram Stories le dijeron a la actriz lo guapo que era Moses y ella no dudó en responder en hablando en español.

Por el motivo de su cumpleaños, Gwyneth ha querido dedicarle a través de Instagram unas bonitas palabras junto a una foto suya en primer plano:

"Feliz 18 cumpleaños, hijo mío. Estoy muy orgullosa de quién eres. Me encanta tu sensibilidad, brillantez y humor tranquilo. Admiro lo mucho que profundizas en áreas que te interesan, convirtiéndote en un experto en sintetizadores de los 80 y la nueva ola francesa. Me encanta lo mucho que amas a las personas que quieres, pero también lo interno que eres. Hay un mundo tan magnífico de ideas y armonías dentro de esa hermosa cabeza tuya. Estoy increíblemente orgullosa de la persona que eres hoy, cuando cruzas el umbral hacia la edad adulta. Te amo más de lo que las palabras pueden decir, Moses Martin, absolutamente me derrites. Mamá".

Muchos son los mensajes que ha recibido el post pero de los que más se repiten es las veces que le comentan el enorme parecido que hay entre padre e hijo, y es que Moses es una copia del líder de Coldplay.