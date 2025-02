Guy Pearce ha vuelto a ver Memento y confiesa que ha acabado "deprimido": "Soy una mierda, odio lo que hice"

Estrenada en el año 2000, Memento fue la película que consolidó a Christopher Nolan como uno de los cineastas más innovadores de su generación. Su estructura narrativa, contada en orden cronológico inverso, atrapó al público y a la crítica, convirtiéndola en una obra de culto.

En el centro de la historia estaba Guy Pearce, quien interpretó a Leonard Shelby, un hombre con pérdida de memoria a corto plazo que intenta encontrar al asesino de su mujer.

Ahora, 25 años después, Pearce ha sorprendido al reconocer que no está satisfecho con su trabajo en la película.

Guy Pearce en Memento | Cordon Press

"Estoy teniendo una crisis existencial", confiesa a The Times. "Vi Memento el otro día y sigo deprimido.Soy una mierda en esa película. Nunca lo había pensado antes, pero hice un coloquio sobre Memento este mes y decidí volver a verla".

Lejos de suavizar su opinión, el actor fue aún más contundente: "Mientras la veía, me di cuenta de que odio lo que hice. Y entonces, toda esa teoría sobre que no trabajé más con Nolan por culpa de un ejecutivo de Warner Bros. se vino abajo. Ahora sé la verdad: no volví a trabajar con Chris porque no lo hago bien en Memento", se lamenta.

Guy Pearce | Gtres

A pesar de su autocrítica, Pearce ha vuelto al foco profesional gracias a The Brutalist, una de las películas más destacadas del año. Dirigida por Brady Corbet, el film sigue la historia de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, y Pearce interpreta a un poderoso industrial que cambia el destino del protagonista. Su actuación ha sido ampliamente elogiada y le ha valido su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Mientras The Brutalist continúa cosechando premios, el debate sobre Memento y la percepción de Pearce sobre su propio trabajo sigue abierto. Aunque el actor reniegue de su actuación en el film de Nolan, su legado en la historia del cine parece estar asegurado.