Guy Pearce explica por qué no le dejaron trabajar más con Christopher Nolan tras Memento: "Nunca voy a contratarle"

Christopher Nolan es un cineasta al que le gusta contar con un nutrido grupo de estrellas para sus películas. Así, muchas de ellas han repetido con el director y han actuado en varias de sus cintas.

Estos son los casos de Christian Bale (El truco final y la saga de El caballero oscuro), Matt Damon (Oppenheimer e Interstellar), Tom Hardy (Orige y Dunkerque), Cillian Murphy (Origen y Oppenheimer) o Michael Caine (Tenet, Origen, Interstellar, El caballero oscuro, El truco final).

Sin embargo, Guy Pearce, protagonista de Memento, primer éxito de Nolan, no ha vuelto a trabajar junto al director tras su estreno en el 2000

Guy Pearce en Memento | Summit Entertainment

Ahora, el actor ha revelado el motivo, y no fue por desinterés de Nolan ni suyo, sino por personas superiores a ellos.

"Me habló de papeles varias veces a lo largo de los años. En la primera Batman y en El truco final", ha asegurado Pearce en Vanity Fair. "Pero había un ejecutivo de Warner Bros. que le dijo abiertamente a mi agente: 'No entiendo a Guy Pearce. Nunca voy a entender a Guy Pearce. Nunca voy a contratar a Guy Pearce'. Así que, en cierto modo, es bueno saberlo. Es justo. Hay algunos actores que no entiendo. Pero eso significaba que nunca podría trabajar con Chris", se lamentó.

Christopher Nolan arrasa en los Oscar con Oppenheimer | Getty

"Creo que simplemente no creía en mí como actor", explicó, recordando que Nolan llegó a ofrecerle el papel de Ra's al Ghul en Batman Begins, que al final fue a parar a Liam Neeson.

Quién sabe si con el fin de la relación entre el director ganador del Oscar y Warner Bros. tras 20 años juntos supondrá el regreso de Pearce a las películas del británico, ahora vinculado a Universal.