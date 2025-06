Sydney Sweeney rompe su silencio sobre la ruptura con su exprometido y confiesa si está soltera

La ruptura entre Sydney Sweeney y Jonathan Davino sorprendió debido a que faltaban meses para su boda. Ambos llevaban comprometidos desde 2022 tras empezar su noviazgo en 2018.

Sin embargo, el amor llegó a su fin y ahora la actriz ha hablado de ello en una entrevista con The Times.

Sydney Sweeney y su prometido, Jonathan Davino | Getty Images

Al ser preguntada si todavía existía la posibilidad de que estuviera preparando su boda, la intérprete zanjó las especulaciones y negó que planeara casarse. Lo que sí confirmó fue si estaba soltera.

"Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y me encanta", explicó Sweeney, afirmando que sí estaba soltera.

Los rumores sobre la actriz y su posible romance con Glen Powell han causado sensación en las redes sociales, pero por el momento solo son habladurías y, a pesar de lo integrada que está en la familia del actor, parece que solo son amigos.

Glen Powell y Sydney Sweeney en Cualquiera menos tú | Cordon Press

Sobre su ruptura, una fuente le comentó a People que la relación entre Sweeney y Davino había sido "difícil durante mucho tiempo". Además, la actriz está muy centrada en su carrera: "Está justo donde quiere estar. La mayoría se sentiría abrumada por su agenda de trabajo este año, pero Syd no. Ahora mismo está completamente dedicada al trabajo y muy entusiasmada con todos sus proyectos".

"Pero lo que sí la abrumaba era su relación y su boda. No se sentía bien al respecto", añadió la fuente. "Ella no está lista para sentar cabeza. Solo duraron tanto porque le costó romper. No se separaron porque no hubiera amor. Se separaron porque ella solo quiere centrarse en su carrera ahora mismo".

No obstante, ambos fueron vistos juntos después de su ruptura, aunque, según People, se reunieron porque "aún tienen cosas por resolver".

Sydney Sweeney | Gtres

A sus 27 años, Sweeney tiene por delante el estreno de la temporada 3 de Euphoria, la más loca de la serie, donde volverá a dar vida a Cassie.

Junto a ello, lanzará varias películas próximamente como Eden, La asistenta, Echo Valley, el biopic sobre Christy Martin, Scandalous o The Masque Of The Red Death.