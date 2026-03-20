Estrenos de cine del 20 de marzo: Almodóvar vuelve a su esencia con Amarga Navidad

Amarga Navidad

Dirigida por Pedro Almodóvar, Amarga Navidad es una tragicomedia que marca el regreso del cineasta al cine rodado en España y en español tras La habitación de al lado. El argumento sigue a Elsa, una publicista en pleno duelo que huye a Lanzarote para procesar la muerte de su madre, cruzando su destino con el de un guionista.

El reparto está encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, junto a Aitana Sánchez-Gijón y Vicky Luengo. La cinta explora la delgada línea entre la realidad vivida y la ficción creada, un tema recurrente en la filmografía del director manchego que sumerge al espectador en una reflexión sobre el dolor, la identidad y la catarsis creativa.

Duración: 111 minutos.

Whistle: El silbido del mal

Corin Hardy dirige la película de terror Whistle: El silbido del mal en la que un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito: un antiguo silbato de la muerte azteca. Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras para perseguirlos. Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Percy Hynes y Nick Frost protagonizan la cinta.

Duración: 85 minutos.

Una hija en Tokio

Protagonizada por Romain Duris Una hija en Tokio es una emotiva historia ambientada en la capital nipona e inspirada en testimonios reales. Un relato humano y cercano de Guillaume Senez que habla de la paternidad, la esperanza y la importancia de no renunciar a quienes amamos.

Duración: 98 minutos.

La sonrisa del mal

Dirigida por Paolo Strippoli, La sonrisa del mal esta ambientada en un aislado pueblo italiano donde la felicidad de sus habitantes esconde un secreto aterrador. El argumento sigue a un profesor, interpretado por Michele Riondino, quien descubre que la paz de la comunidad depende de un ritual semanal en torno a un adolescente con dones mesiánicos. Strippoli logra una atmósfera que cuestiona hasta dónde llegaría el ser humano para erradicar el dolor. El reparto destaca por las actuaciones de Romana Maggiora Vergano y Giulio Feltri.

Duración: 122 minutos.

Elegir mi vida

Elegir mi vida, de Amélie Bonnin, es una comedia dramática con toques musicales que sigue a Cécile, una mujer a punto de abrir su propio restaurante en París que debe regresar a su pueblo natal tras el infarto de su padre. El reparto está encabezado por la cantante Juliette Armanet, acompañada por Bastien Bouillon y la veterana Dominique Blanc. La película destaca por su banda sonora, una reflexión vitalista sobre las raíces, las segundas oportunidades y el peso de las decisiones no tomadas.

Duración: 94 minutos.