Este sería el famoso que huyó de la casa de Gwyneth Paltrow por tener "una diarrea catastrófica en la cama"

Gwyneth Paltrow no para de estar en el foco mediático. Hace unas semanas se hizo viral un vídeo cocinando un desayuno crudo, y hace unos días se conocía que un invitado de su casa de Los Hamptons no había podido soportar la presión de sus intestinos y ocurrió un episodio de diarrea en la propia cama de la actriz. Pero en su momento no se dio a conocer el nombre de este famoso. Ahora, una fuente anónima ha compartido más información sobre este suceso y ha contado a qué celebrity le ocurrió.

Se trata de Derek Blasberg, miembro de la alta sociedad y una personalidad televisiva estadounidense, según Daily Mail. Actualmente, trabaja como editor en las revistas Vanity Fair, Architectural Digest y algunas ediciones internacionales de Vogue.

Además de dar el nombre del implicado, la fuente también ha contado más detalles de este hecho. Explica que Blasberg echó las culpas de lo sucedido al fármaco Ozempic, utilizado para la diabetes, pero que cada vez es más popular entre aquellos que quieren perder peso.

"No es Ozempic, eso es lo que le dijo a todo el mundo", comenta la fuente. Además, explica cómo se propagó la noticia por toda la casa: "Gwyneth se lo contó a Oprah, Jerry y Jessica Seinfeld, y Larry David. Es sorprendente cuánta gente conoce esta historia y cómo ha conseguido mantenerla en secreto para The Post... probablemente haya sido gracias a su mejor amiga [Dasha Zhukova], cuya madre se ha casado con Rupert Murdoch", continúa.

Además, se ha conocido que fue la propia dueña de la casa, Paltrow, quien tuvo que encargarse de limpiar la diarrea. Ambos comparten amistad y ya se han dejado ver en varias ocasiones en esta misma casa, como en la celebración de los 50 cumpleaños de ella.

Aunque ahora se ha filtrado el nombre del autor de esta descomposición, hace varias semanas alguien dejó pequeñas pistas en una publicación de Instagram del implicado. Este usuario desconocido dejó varios emoticonos de cacas en los comentarios. Por su parte, hace unas semanas comenzó a circular un artículo a través de un correo electrónico con información sobre este suceso.

En él se leía: "La historia cuenta que un reciente invitado de Gwynnie catastróficamente defecó encima de la cama, después huyó a la ciudad antes de que tuviera que hacer frente a lo había pasado".

"Se ha convertido en el chisme preferido de la pandilla de Los Hamptons para textearse unos a otros. La diarrea por Ozempic se está convirtiendo en el tema caliente de las conversaciones entre los huéspedes allí. Así que espero que las lavanderías estén reservadas para el 4 de julio ", continúa el correo.