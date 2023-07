Emma Watson cuenta una épica hazaña salvando un ratón y los fans de 'Harry Potter' solo ven a Hermione

Emma Watson ha sido muy admirada y querida por el público desde que debutó con tan solo 10 años en la saga de 'Harry Potter' interpretando a Hermione. Sin embargo, tras 20 años de una exitosa carrera y grandes títulos a la espalda, Watson decidió tomarse un descanso de la actuación y centrarse en nuevos proyectos, como la ginebra 'Renais Gin' que ha realizado junto a su hermano, Alex Watson. Un proyecto en contacto con sus raíces e inspirado en Francia donde sus padres han estado elaborando vino durante los últimos 30 años, motivo por el que Watson está familiarizada con tomar alcohol desde pequeña, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Watson, además, también es conocida por su activismo y su lucha por la igualdad y la justicia. Y no ha sido menos cuando un pequeño ratón ha entrado en su casa y Watson le ha defendido tras una disputa con sus gatos. La actriz ha compartido la divertida anécdota en redes sociales donde últimamente está publicando más detalles de su vida cotidiana tras años manteniéndose alejada.

Emma Watson como Hermione en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Así, la actriz ha presentado al ratón al que ha llamado Jerry a través de una fotografía en su cuenta de Instagram. "Hecho poco conocido - Tuvimos gatos creciendo y siempre fue mi trabajo en nuestra familia salvar a los ratones", ha escrito Watson. "A este tipo de aquí le he llamado Jerry".

"Casi fallé porque tanto el gato como el perro lo tenían acorralado debajo del sofá", ha relatado la actriz. "Realmente espero que no arriesgue su salud otra vez por una galleta digestiva de chocolate. ¡No vale la pena Jerry! ¡Puede que no esté allí!", ha bromeado.

Una historia que ha recordado a la icónica saga de magia y los fans no han podido evitar mencionar las similitudes y bromear al respecto. "Espera, ¿ese es Peter Pettigrew?", ha compartido una seguidora. "Hermione alimentando a Crookshanks con Colagusano. El giro de la trama que todos nos merecíamos", ha escrito una cuenta de fans. "Oh, no, pensé que habías adoptado a los scabbers", ha bromeado otro seguidor.

Recientemente, algunos fans de Harry Potter también encontraron divertidas comparaciones entre el mundo mágico de Hogwarts y Watson cuando la actriz lució un extraño vestido que parecía flotar.

Sin duda, pasen los años que pasen, Watson siempre será nuestra Hermione.