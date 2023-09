Emma Stone brilla en Venecia con 'Pobres criaturas' y el director habla de las complicadas escenas de sexo de la actriz

El director de 'La favorita' (2018) Yorgos Lanthimos ha elevado el nivel en la tercera jornada del Festival de Venecia con 'Poor things' ('Pobres criaturas'), una imaginativa fábula gótica de liberación femenina que convierte a Emma Stone en una especie de Frankenstein pero en mujer, bella y sedienta de aventuras, sobre todo sexuales.

Sin la presencia en Venecia de Stone, a causa de la huelga de actores en Hollywood, Lanthimos ha sido el protagonista de la rueda de prensa de presentación del filme, que aspira al León de Oro y que ha sido recibido con fuertes aplausos.

El director Yorgos Lanthimos y Emma Stone | Getty

'Pobres criaturas' se basa en una novela del escocés Alasdair Gray sobre una mujer que es devuelta a la vida por un extraño cirujano (Willem Dafoe) con métodos poco ortodoxos.

"Habla de libertad en la manera de pensar y de ver el mundo, de la posición de la mujer en la sociedad, de las relaciones entre hombres y mujeres", ha resumido el director griego, que se dio a conocer en 2009 con la inclasificable "Canino".

Lanthimos leyó la novela en 2011 y desde entonces quiso adaptarla. La implicación de Stone también viene de lejos, ya que le habló del proyecto al finalizar el rodaje de 'La favorita' y ya entonces la protagonista de 'La la land' se mostró interesada.

"Ha estado informada de todo el proceso y creo que eso le ha ayudado porque de alguna manera ha tenido el personaje en mente durante todo este tiempo", ha señalado el director, que ha confesado su extrañeza al tener que hablar en nombre de la actriz.

A diferencia de la novela, la narración de la cinta se centra únicamente en el punto de vista de Bella Baxter, "esa mente que puede empezar de cero, completamente libre, sin vergüenza ni prejuicios", ha apuntado.

La trama arranca en Londres, en la casa y taller del cirujano que le devuelve la vida y donde transcurre una primera etapa de descubrimientos, hasta que surge en Bella el deseo de emancipación y se embarca en un viaje junto a un abogado libertino al que da vida Mark Ruffalo, con quien vive una apasionada aventura alrededor del mundo.

Emma Stone y Mark Ruffalo en 'Pobres criaturas' | Searchlight Pictures

Sobre la abundancia de escenas sexuales, Lanthimos ha explicado que estaban en la novela. "No quería hacer una película mojigata que traicionara al personaje y Emma estaba totalmente comprometida", ha asegurado.

"El personaje no tenía que tener vergüenza, y Emma no tenía que sentir vergüenza por su cuerpo, su desnudez y participar en esas escenas, y lo entendió de inmediato", explica.

"Lo bueno con Emma es que después de varias películas juntos - también rodaron un corto, "Bleat" en 2020- nos entendemos casi sin hablar, ha sido una gran experiencia", ha añadido.

Además, en el rodaje contaron con una coordinadora de intimidad. "Al principio esta profesión parecía amenazante para la mayor parte de los cineastas, pero es como todo, si das con un buen profesional, te das cuenta de que realmente lo necesitas", ha dicho.

"Hizo que todos se sintieran muy cómodos", comenta sobre la experiencia. "Había un guion, pero, especialmente para las escenas de sexo, nos sentamos con Emma y decidimos: 'Entonces, ¿Qué tipo de posición deberíamos hacer aquí, qué tipo de cosas deberíamos hacer allí, qué falta? Ya lo sabes por experiencia. Sobre el sexo y los diferentes deseos que tiene la gente, qué necesitamos retratar para que esto esté completo y sea una representación suficiente del deseo humano y su idiosincrasia, y todo ese tipo de cosas'".

"Para todos nosotros era importante que fuera parte de la película y no rehuirla", afirma sobre la representación de las escenas sexuales.

Póster de 'Pobres criaturas' | Searchlight Pictures

Rodada en platós, Lanthimos despliega una exuberancia visual en la construcción de decorados que convierte Lisboa, París o Londres en versiones distópicas de sí mismas, salta del blanco y negro al color, de lentes normales al gran angular.

"Lo primero que hago es ver qué me pide la historia pero es cierto que en términos cinematográficos me interesa desarrollar un estilo y llevarlo más allá en cada película", ha afirmado. "Se trataba de hacer algo diferente, un mundo adecuado para ella no podía ser el mundo tal y como lo conocemos".

El humor negro, un toque de perversión y el absurdo, también son elementos de su filmografía que se repiten en 'Pobres criaturas'.

"Me nutro de lo que observo, leo e imagino, hay algo absurdo en todos los comportamientos humanos, y en la sexualidad también, me parece algo natural", ha dicho.

Magdalena Tsanis