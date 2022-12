El sincero y ofensivo comentario de Tom Cruise que le puso las pilas a Emily Blunt: "Lloraba desconsoladamente"

Tom Cruise es uno de los actores mejor cotizados de Hollywood y no es para menos pues todos le conocemos por haber protagonizado incontables exitosas películas. Una de ellas es la estrenada en 2014, 'Al filo del Mañana', donde coincidió con la actriz Emily Blunt reconocida por darle vida a Mary Poppins en el reboot de Disney en 2018.

Ahora, 8 años después del estreno de la película, la actriz de 39 años ha recordado durante el podcast 'SmartLess' una anécdota que ocurrió junto a Tom Cruise durante el rodaje de la producción. Sin embargo, no todas las experiencias trabajando con Cruise son fáciles, puesto que, como puedes ver en el vídeo de arriba, otras actrices como Thandiwe Newton lo pasaron realmente mal con el emblemático actor.

Blunt ha explicado que para ciertas escenas de la ficción ambos protagonistas tuvieron que enfundarse un traje robótico bastante pesado: "Hubiera sido genial si me lo hubieran puesto por CGI (Imágenes Generadas por Ordenador), pero lo querían de una manera práctica y táctil", cuenta.

Tom Cruise y Emily Blunt en 'Al filo del mañana' | Warner Bros.

"Cuando escuchas la palabra 'táctil', piensas que suena agradable y acogedor. No había nada agradable en estos trajes. Pesaba unos 40 kilos. Era tan pesado", admite la intérprete, quien explica que se vio "superada por la situación" y confiesa que comenzó "a llorar desconsoladamente".

"Empecé a llorar delante de Tom y él no sabía qué hacer. Se me quedó mirando y yo le dije, 'Tom, no estoy segura si voy a poder continuar con esta escena'", confiesa Blunt.

Sin embargo, la actriz no se esperaba la reacción de Cruise, que no tuvo filtros.

"Simplemente me miró fijamente durante mucho tiempo, sin saber qué hacer, y dijo: 'Vamos, deja de ser una blandengue, ¿de acuerdo?'", pero Blunt confiesa haberse reído mucho ante el inesperado comentario y admite que eso fue lo que le ayudó para llevar a acabo las escenas.

