Elsa Pataky habla sobre su hija India Rose, de 12 años: "No es nada femenina"

Elsa Pataky está de visita en nuestro país, solo días después del emotivo momento que vivió con la entrega a Chris Hemsworth de la estrella del Paseo de la Fama. La actriz ha contado cómo se sintió por el discurso que dio su marido, y también ha mencionado sus planes de regresar a España durante las vacaciones para que sus hijos se empapen de la cultura española y practiquen el idioma.

"Espero que sí, pero nunca se sabe. Siempre quiero que mis hijos pasen temporadas aquí en España para poder empaparse de la cultura española y practicar el idioma. Les encantan las tradiciones españolas como las uvas en Navidad y el roscón", ha explicado la actriz.

Además, Pataky ha hablado sobre el carácter de su hija, destacando su independencia y falta de interés en la moda: "Mi hija no es nada femenina. Decidió ir en chándal a la premiere y nadie le iba a cambiar de idea y es su forma de ser. Yo me identifico con ella porque de pequeña era un poco así. Yo no le exijo nada, no está interesada en la moda, ni en los outfits ni en los maquillajes, lo cual me parece genial. Creo que cuando más tarde, mejor, yo fui igual".