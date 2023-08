Dylan, el atractivo hermano de Zac Efron, demuestra que es el favorito de su hermana y se lo restriega en público

Zac Efon tiene 3 hermanos en total. El actor de 'High School Musical' es el mayor de todos y nació del matrimonio de su padre, David Efron, con su madre, Starla Basket. Fruto de este matrimonio también nació su hermano Dylan, quien es 5 años más pequeño que el intérprete.

Pero en el año 2016 sus padres se separan y, poco después, David Efron vuelve a casarse. De sus segundas nupcias han nacido los dos hermanos pequeños que tiene Zac Efron, Olivia y Henry.

Hace solo unos meses Zac compartió un precioso vídeo de un día que pasó en el circo con ellos y que puedes ver arriba en la noticia.

Zac se lleva más de 30 años con sus hermanos pequeños y tanto él como su hermano Dylan les encanta pasar tiempo con ellos. Pero ahora, Dylan ha publicado un vídeo donde demuestran su competitividad buscando el cariño de su hermana Olivia: "Lo siento Zac, estoy ganando", escribe en su post de Instagram.

En el vídeo vemos a Olivia hablando de lo mucho que quiere a Dylan mientras vemos muchas imágenes de ellos abrazados y jugando:

"Lo amo mucho y él es mi hermano. Y lo quiero porque Dylan es muy fuerte y me coge en brazos. Dylan puede cogerme y ponerme boca abajo. Dylan simplemente me quiere. Él no puede parar de abrazarme. Dylan no puede parar de hacerlo".

Sin duda un precioso vídeo que muestra lo mucho que se quieren todos en la familia Efron y lo unido que estás Zac a sus hermanos.